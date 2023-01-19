Autotune Nedir? Rap Müzikte Auto-Tune Ne Demek, Nasıl Yapılır ve Ne İşe Yarar?

Autotune kimi dinleyicinin sevdiği, kimi dinleyicinin de sevmediği, rap müzikte çok kullanılan bir kavramdır. Autotune, kullanıldığı müziğin havasını değiştiren bir ses işleyicisidir. Bu kavram, müziklerde farklı tonlar farklı sesler duymamızı sağlıyor. Sanatçının sesini de biraz değiştirip müziklere farklı, değişik bir hava katıyor. Son zamanlarda oldukça adından söz ettiren autotune, "hayatımızın bir parçası oldu" desek yeridir. Hadi gelin autotune nedir adlı yazımızı beraber inceleyelim.

Autotune nedir?

Autotune 'nu geliştiren firmanın ismi Antares Audio Technologies 'dir. Tescilli bir ses işleyicisi olan autotune, ilk piyasaya çıktığında sismik verileri yorumlamak için geliştirilmişti fakat ilerleyen zamanlarda ise tespit, analiz etme ve akordu değiştirme olarak da kullanılmaya başlandı. Birçok müzik sanatçısının şarkılarında daha kusursuz sesler kullanmak için kullandığı bir kavram olarak da gündeme gelmektedir. Bu kavram diğer farklı şirketler tarafından geliştirilen "Akort düzeltme" teknolojisini vurgulamak için de kullanılmaktadır.

Bilimsel açıklaması bahsettiğimiz paragrafta geçse de, son zamanlarda rap kültüründe kullanılmaya başlandı. Rap kültüründe kullanılan autotune, bilimsel anlamından çok uzak bir şekilde yerini aldı. Bizim duyduğumuz kavramlarla, autotune 'nun ortaya çıkma amacı bambaşka bir şeydir. Bunu da rap müzik sağlamaktadır. Kulağımıza o kadar aşina bir şekilde kazınmış ki, bilimsel anlamıyla hiçbir alakası olmayan farklı bir autotune çeşidi olarak görebiliriz. Bu kavramın rap müzikte kullanılmasını bazıları çok destekliyor, bazıları hiç desteklemiyor ve bazıları da nötr olarak bakıyor. Bu kavram sayesinde, günümüzde popüler olan yeni rap sanatçıları da görülüyor. Yani topluma farklı sesler de kattı diyebiliriz.

Rap Müzikte Auto-Tune Ne Demek?

Rap müzikte, auto – tune kullanmak daha çok robotik sesler duymak demektir. Müziği dinlerken kulağımıza robotlaşmış sesler gelmekteyse, bilin ki o müzikte auto – tune efekti kullanılmıştır. Bu kavramı ünlü bir rap sanatçısı ezhel, "Vokale verilen auto – tune efektini elektrogitara verilen distortion efektine benzetiyorum" diyerek farklı bir bakış açısı kazandırmıştır.

Kısaca rap müzikte auto – tune kullanılması, ses sanatçısının sesini değiştirmesi demektir. Sürekli olarak dinlediğimiz sanatçıların şarkıya uyum sağlamak için auto – tune kullandığı görülüyor. Gerekli yerlerde sesini incelterek, robotlaştırarak veya kalınlaştırarak şarkıda yerini alıyor. Bu kavramların hepsini de auto – tune ile gerçekleştiriyorlar.

Autotune Nasıl Yapılır?

Auto – tune programlarının kendine göre bir çalışma şekli olsa da bu programların genel işlevleri aynı şekilde işlemektedir. Bu durum iOS ve Android telefonlarda tek dokunuşla halledebilecek kadar kolay bir şey olsa da bilgisayar ortamında düzenlemeye kalktığımızda bu işlem daha farklı bir hal alır. Yani kısaca bahsetmek gerekirse adım adım gidelim:

İlk olarak Autotune eklentisini kaydettiğiniz ses etkinliğine uygulayın, Anahtar ölçek ile giriş türünü belirleyin, Yeniden ayarlamak istediğiniz hızı seçin, Vokalin ne kadar iyi olması gerektiğinde karar kılın, Vokalinizi şarkıdan çıkarıp arka planda ki müziğinize odaklanın.

Autotune Ne İşe Yarar?

Auto – tune kavramı normalde vokal ve enstrümental performansların akortlarını düzeltmek için kullanıma sunulmuştur. Yani halk arasında anlaşılacağı bir dille, şarkılarda ki detone olma sorununu düzeltmek ya da ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.

Günümüzde oluşan popüler kültürde ise yanlış anlaşılma durumuna sebep olmuştur. Auto –tune üzerinde yapılan bazı ayarlar sonucunda insan sesinde birtakım değişiklikler yapacak bir etkiye sahiptir. Normal kullanımın dışında, çok daha üzerine düşüldüğü zaman natürelliğini yitirip, duyduğumuz sesleri mekaniksel bir ses olarak verme durumu da vardır. Günümüzde yapılan rap müziklerde bunun örneklerine sıkça rastlayabiliriz. Sanatçılar kendi seslerini daha inceltmek ve mekanik bir ses elde etmek için auto – tune kullanıyorlar. Türkiye 'de rap kültürü de son yıllarda oldukça popüler olduğu için de, auto – tune bize yanlış bir şekilde lanse ediliyor. Bu kavramı artık ses değiştirilmek için kullanıldığını sanıyoruz fakat asıl amacı detone sorunun ortadan kaldırmaktır.