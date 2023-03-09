Başak Burcu Hangi Ay? Başak Burcu Tarihi, Ayı ve Günleri Neler, Ne Zaman Doğar?

Başak burcu hangi ay sorusu sıklıkla merak edilmektedir. Başak burcu tarihi açıdan bakire olarak temsil edilir. Başak burcu hangi ayda doğmuştur konusu merak edilir. Başak burcu ne zaman doğar şeklinde de sorulan bu sorunun cevabı her yılın 23 Ağustos-22 Eylül arasıdır.

Başak burcu ayı ve başak hangi ay sorularına cevap vermiştik. Şimdi bu burcun özelliklerini daha derinden keşfedelim.

Başak Burcunun Genel Özellikleri Nelerdir?

Başak burcu tarihi 23 Ağustos-22 Eylül aralığında olduğundan grubu toprak grubudur ve yönetici gezegeni Merkür'dür. Uğurlu renkleri açık sarı, açık mavi, turkuazdır. Ayrıca uğurlu taşı mavi safir, mavi necef, mavi kristal, zebercet olarak gösterilir. Şanslı sayıları 5 olan başak burçlarının şanslı günü ise çarşambadır. Karşıt burcu ise balık olarak karşımıza çıkar. Genel olarak çalışkan ve pratik bir yapıya sahiplerdir.

Başak Burcunun Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

Başak burcu hangi ay sorusuna yukarıda cevap vermiştik. Fiziksel özelliklerinden bahsetmek gerekirse uzun boylarıyla dikkat çekerler. Saçları ise genellikle koyu renkli ve uzundur. Ten renkleri pembe alt tonlu beyaz ya da esmer olabilir. Gözleri en dikkat çekici özellikleridir ve farklı bir etkileyicilikleri vardır. Sistemli oluşları dışarıya da yansır. Onları asla dağınık göremezsiniz.

Başak Burcunun Güçlü Yönleri ve Zayıf Yönleri Nelerdir?

Başak burcu tarihi ağustos ile eylül arasındadır. Bu tarihler arasında doğan başak burçlarının iş hayatına düşkünlükleri ve pragmatik oluşları en bilinen güçlü yönleridir. Analitik zekalarının yüksek oluşu onların hayatlarını daha kolay yapabilmektedir. Ayrıca dikkatli insanlardır.

Başak burcu hangi ayda doğmuştur sorusuna yukarıda cevap vermiştik. Zayıf yönleri ise eleştirel bir yapıya sahip olmaları, mükemmeliyetçilikleri, stresli yapıları ve sivri dilli olmaları olarak belirtilebilir.

Başak Burcunun İyi Özellikleri ve Kötü Özellikleri Nelerdir?

Başak burcu hangi ayda doğmuştur sorusu merak konusu olmaktadır. Bu sorunun yanıtı 23 Ağustos-22 Eylül şeklindedir. Başak burcu bireyleri düzenli olmalarıyla ünlüdür. Ayrıca insanların hayatına düzen getirmeleriyle bilinirler. Oldukça becerikli olmaları bir diğer olumlu özelliğidir.

Başak burcunun en olumsuz özelliği her şeyi mükemmelleştirme isteğidir. Bu sebeple başkalarını stres altına sokar ve mutsuz hissettirir. Bir diğer olumsuz özellikleri ise sürekli eleştiri yapmalarıdır. Hayatın her alanında eleştirecek bir şey bulabilir.

Huzursuz oluşları ile çevrelerindeki insanlarla sorunlar yaşayabilirler. Kolay kolay unutmadıkları için bir şeyleri affetmesi zordur.

Başak Burcunun İyi Anlaştığı Burçlar Nelerdir?

Başak burçları aşk konusunda her burçla farklı ilişkiler kurmaktadır. En iyi anlaşacağı burçlar Kova, Balık ve Koçtur. Oğlak burçları ile sakin başlayan ancak kavga ile devam eden bir ilişki yaşarlar. Başak burcu hangi ayda doğmuştur sorusuna yukarıda cevap vermiştik. Şimdi ise en az anlaşacağı burçları aktaralım.

Mantık ve analitik oluşlarıyla ön plana çıkan başakların yay, koç ve aslan burçlarıyla pek iyi anlaştığı söylenemez. Çünkü bu burçlar ana yönelik yaşayan burçlardır.

Başak Burcu Kadınının Özellikleri Nelerdir?

Başak burcu kadınları geleneksel olarak nitelendirilen aşkları yaşamayı tercih ederler. Başak kadınları oldukça becerikli, zeki ve mütevazilerdir. Başak kadınları, bir ilişkiye başlarken gerçekten dikkatlidirler. Organizasyon becerileri yüksektir ve bir şeyler yaratmayı gerçekten çok severler.

Başak Burcu Erkeğinin Özellikleri Nelerdir?

Başak burcu ne zaman doğar sorusu bireyler tarafından sıklıkla araştırılmakla birlikte başak erkeklerinin özellikleri de bir o kadar araştırma konusudur. Başak erkekleri yaşama sade bakmalarıyla bilinirler. Disiplin duygusu içinde yaşadıkları için karşılarındaki insanın da disiplinli olmasını isterler. Mükemmel olmak için her şeyi yaparlar. Ayrıca evcimendirler. Karşılarındaki insanların zeki olmasını önemserler. Genellikle ailesinin üzerine düşen kadınlardan hoşlanırlar. Mantıklı insanları tercih eder, hedefi olmayan insanlardan uzak dururlar.