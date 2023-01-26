Günlük hayatta bazen format atmaya ihtiyaç duyabiliyoruz. Bilgisayarlar, girilen çeşitli sitelerden virüsler kapabiliyor. Bunları temizlemesi bazen zor olabiliyor ya da temizlenemeyebiliyor. Bunlardan, donmadan ya da bilgisayarı tamamen temizlemek istiyorsak bilgisayara format atmaya ihtiyaç duyuyoruz. Format atmak kullanışı bir yöntem olsa da son çare olarak kullanılmalıdır. Laptopa format atma cd 'siz ve açılmayan bilgisayara format atma konularının açıklamasını aşağıdaki yazımızda yaptık. Hadi gelin bilgisayara format atma adlı yazımızı beraber inceleyelim.

Bilgisayara Format Atma

Laptop PC ve Masaüstü Bilgisayara Format Nasıl Atılır?

Laptop PC ve masaüstü bilgisayarlara format atmak, sisteminizi temizlemek ve performansını arttırmak için yapabileceğiniz önemli bir işlemdir. Aşağıda format atma işlemi için kullanabileceğiniz adımları açıkladık:

Yedekleme Yapın:

Format atmadan önce, bilgisayarınızdaki önemli verilerinizi yedeklemeniz önemlidir. Bu işlem, sisteminizdeki verilerinizi kaybetmemek için yapılması gereken önemli bir adımdır.

Boot edin:

Format atmak için bilgisayarınızı boot etmelisiniz. Boot etmek için, bilgisayarınızı açarken F8 veya F12 tuşlarına basarak Boot Menüsüne gidebilirsiniz. Boot menüsünden "Boot from CD/DVD" veya "Boot from USB" seçeneklerinden birini seçerek, format işlemi için kullanacağınız medya için boot etmelisiniz.

Format Atın:

Boot edildikten sonra, format işlemi için kullanacağınız medya üzerinde yer alan format aracını çalıştırın. Bu aracı kullanarak, format işlemi için gerekli olan bölümü seçmeli ve devam etmelisiniz.

Format İşlemi Başlatın:

Format aracını kullanarak, format işlemi için gerekli olan bölümü seçtikten sonra, format işlemi başlatabilirsiniz. Bu işlem, bilgisayarınızdaki tüm verileri siler ve sistem dosyalarını yeniden yükler. Format işlemi genellikle birkaç dakika ile birkaç saat arasında sürebilir, bu nedenle işlem tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmalısınız.

Sistemi yeniden kurun:

Format işlemi tamamlandıktan sonra, bilgisayarınızda yeni bir işletim sistemi kurmalısınız. Bu işlem, bilgisayarınızın performansını arttırmak ve sisteminizi temizlemek için yapılması gereken önemli bir adımdır. Sistemi yeniden kurarken, sistem dosyalarını ve gerekli programları yüklemelisiniz.

Verilerinizi geri yükleyin:

Sistem yeniden kurulduktan sonra, yedeklediğiniz verileri geri yüklemeniz gerekir. Bu işlem, bilgisayarınızda kaybettiğiniz verileri geri getirmenizi sağlar.

Format atma işlemi, sisteminizi temizlemek ve performansını arttırmak için yapabileceğiniz önemli bir işlemdir. Ancak, unutmayın ki format atma işlemi tüm verilerinizi siler, bu nedenle yedekleme yapmadan önce verilerinizin güvende olmasını sağlamak önemlidir. Fakat bilgisayarlarınızda ki donmayı, yavaşlamayı ve virüsleri temizlemektedir. Bu sebepten dolayı çok önemli bir kavramdır. Tüm verileri sildiği için son çare olarak kullanılmalıdır. Devamlı olarak da format atma yöntemi tercih edilmemelidir.