Bilgisayarda SS Alma Kısayolu - Bilgisayardan SS Alma Nasıl Yapılır, Screenshot (Ekran Görüntüsü) Kısayolu Nedir?

Günümüzde bilgisayar üzerinden hemen hemen her işlemi gerçekleştirmek mümkün. Öyle ki bilgisayarda ss alma işlemi de yapılabiliyor. Bazı bilgisayarlarda Print Screen tuşu bulunmuyor. Bu da akıllara bilgisayardan ss alma Print Screen tuşu yoksa nasıl yapılır sorusunu getiriyor. Eğer bilgisayarda ekran görüntüsü alma kısayolu arıyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz. Bilgisayarda screenshot nasıl alınır ya da ekran görüntüsü alma hangi tuşla yapılır sorularının yanıtı aşağıda sizi bekliyor.

Bilgisayarda SS Alma Nasıl Yapılır?

Bilgisayarda ss alma işlemi, sanılanın aksine oldukça basittir. Aşağıdaki işlemleri uygulayarak ekran görüntüsü alabilirsiniz:

Print Screen tuşuna basın ve painti açarak yapıştır diyebilirsiniz.

Alt + Print Screen

Windows kısayolu + Print Screen

FN + Print Screen

Print Screen Tuşu Yoksa Bilgisayardan Nasıl SS Alınır?

Eğer bilgisayarınızda Print Screen tuşu yok ise endişelenmeyin. Şimdi size anlatacağımız yöntem sayesinde hızlıca bilgisayar üzerinden ss alımı gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken; Windows, Shiftt ve S tuşlarına aynı anda basmak. Bu işlemi yaptığınızda ekran üzerinden keserek ss alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ardından ekranın sağ alt köşesinde gösterim alanı görünecektir. Ona tıklayarak görsel üzerinde düzenleme yapabilir ya da kaydedebilirsiniz. Eğer görseli kaydetmek istemiyorsanız, ekran görüntüsü aldıktan sonra CTRL + V yaparak istediğiniz alana yapıştırabilirsiniz.