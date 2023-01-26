Bilgisayarı Kapatma Kısayolu - Klavyeden Tek Tuşla Bilgisayar Nasıl Kapatılır, Laptop ve PC Oturum Kapatma Tuşu Ne?

Bilgisayarı kapatma kısa yolu, öğrenildiğinde çok kolay ve pratik bir yöntemdir. Hem iş için hem de eğlence için kullanılan masaüstü bilgisayarlar ya da laptoplarda bazı pratik kullanımlar mevcuttur. Bunlardan biri de Klavyeden bilgisayarı kapatma ya da Tek tuşla pc kapatma yöntemleridir. Özellikle laptop kapatma kısa yolu bunlar arasında çok kullanılan yöntemdir. Çünkü günümüzde laptoplar her yere taşınmaktadır. Bilgisayarlar, genel işleyişleriyle kullanıcılarına kolaylıklar sağlamaktadır. Bu kolaylıklar arasında kısa yolla kapatma da vardır.

Klavyeden Tek Tuşla Bilgisayar Nasıl Kapatılır

Bilgisayarlar günlük yaşamımızı kolaylaştırırken kendi kullanımlarını da kolaylaştıracak şekilde üretilmişlerdir. Pratik yollarla bazı işlemler yaptığımız bilgisayarları işimiz bittiği zaman kapatmak için klasik yöntemin dışında pratik bir yol da mevcuttur: Klavyeden tek tuşla bilgisayar kapatmak.

Bilgisayarınızı tek tuşla kapatmak için izleyeceğiniz yol şudur:

Sistemi kapatmak için önce ALT+F4 sonra da ALT+A tuşuna basınız.

Laptop ve PC Oturum Kapatma Tuşu Ne

Windows 10'u kapatmak için şu yolu izlemelisiniz:

Başlat Menüsü / Aç – Kapa / Bilgisayarı kapat yolunu izlemek yani üç düğmeye tıklamak gerekiyor. Bunun yanında bu görevi kısa yol olarak tanımlayıp masaüstüne simge halinde ekleyebilirsiniz.

Kısa yol olarak da yukarıda söz ettiğimiz gibi: Önce, ALT+F4 sonra da ALT+A tuşuna basınız.