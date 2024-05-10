Bu kıraathanede kadınlar okeye dönüyor: "Erkekleri kovduk buradan"





Muhtar adaylığı dönemindeki projelerinden mahalle kıraathanesini kadınlara açma fikrinin çok beğenildiğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Anneler Günü dolayısıyla başlattık bu uygulamayı. 15 günde bir tekrarlayacağız. Kıraathaneye kadınlar gelecek, erkekler girmeyecek. Burada oyun oynayacaklar, çay içecekler, stres atıp eve gidecekler. İlgi çok güzel, projelerimiz arasında bunu anlatınca kadınlar çok istemişti, o yüzden bu uygulamayı hayata geçirdik. Evlerin yükü kadınlarımızın, eşlerimizin, analarımızın üzerinde, o yüzden böyle bir şey yaptık. Kadın eli değdiği belli kahvehaneye. Erkekler uygulamayı makul karşıladı, talep gelirse daha sık da uygulayabiliriz."