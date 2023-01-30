Dump Ne Demek? Bilgisayarda ve Sosyal Medyada Dump Nedir, Ne Anlama Gelir?

Dump ne demek ifadesinde kelime bazlı ilerlersek pek bir şeyler anlamayabiliriz. Fakat bilgisayarda ve sosyal medyada bu kavramı düşündüğümüzde normal yaşantımızda bildiğimiz konuları kapsadığını fark ederiz. Dolayısıyla bilgisayar terimi olarak dump nedir için depolama alanı olduğu ifade edilebilir. Bu depolama alanının görüntülenmesi yine bu terim kapsamında bahsedilir. Farklı bakış açısı olarak Dump ne demek sosyal medya da neyi çağrıştırıyor gibi bir başlıkla da ilerlenebilir.

Dump Ne Demek?

Bazı kavramlar tek başına pek bir anlam içermez. Kullanıldığı cümle içerisinde ya da bağlam içerisinde daha farklı anlamları ifade etmektedir. Bu durum genel olarak İngilizce kavramlarında karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda dump kavramı içinde bu durumdan bahsetmek mümkündür. Dump kavramını bilgisayar terimi olarak ele almak ya da sosyal medyada bir uygulama üzerinden bahsetmek daha farklı sonuçları doğurabilir. Dump kavramının sözlük anlamına baktığımızda birden fazla sonuç ele ederiz. Bu sonuçlardaki bazı anlamlar çöplük, çöp yığını, ucuzluk, keyifsizlik, düşmek vb. şeklindedir. Bu noktada konumuz açısından dump kavramının bilgisayar terimi olarak ve sosyal medya olarak neyi ifade ettiği önemlidir.

Bilgisayarda ve Sosyal Medyada Dump Nedir, Ne Anlama Gelir?

Yukarıda da belirtildiği üzere dump kavramının içerdiği anlam sayısı oldukça fazladır. Bu nedenle ilk önce dump kavramını bilgisayar terimi olarak ele almak doğru olacaktır. Bilgisayarın birçok bölümü vardır ve bu bölümleri ifade eden de birçok kavram vardır. Dump kavramı bilgisayarın hafıza alanı ile ilgilidir. Aynı zamanda bilgisayarın hafıza alanının görüntülenmesi, yazılması ya da depolanması yine dump kavramından hareketle bahsedilir. Sosyal medyadaki dump kavramına gelecek olursak aslında bilgisayar terimi olan dump ile aynı anlamı taşımaktadır. Çünkü bakıldığında dump hafıza, birikme, depolanma ve çokluğu ifade eden bir sözcüktür. Bundan hareketle Instagram uygulamasındaki dump kavramı fotoğraf çöplüğünü ifade etmektedir. Bu fotoğraf çöplüğünde ise birçok fotoğraf bulunur. Bir yıl ya da beş ay önceki yüklenen fotoğraflar Instagram çöplüğünde olur.