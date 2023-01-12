KGF esnaf kredisi başvuru şartları, faiz oranı ve vade süresi gibi birçok detay vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde Bakan Nureddin Nebati, toplam 14 farklı paketten oluşan Kredi Garanti Fonu paketini duyururken esnaf ve KOBİ'lere 250 milyar lira finansman sağlanacağını müjdeledi. Hal böyleyken ise "KGF destekli esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir, faiz oranları ve vade süresi nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte KGF destekli kobi ve esnaf kredisi detayları!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinin detayları belli oldu. Esnaf ve KOBİ'lere 250 milyar lira finansman sağlayacak pakette EYT'de kıdem tazminatı desteği başta olmak üzere 14 başlık alıyor. Böylece EYT düzenlemesinin getireceği mali yükün işverenin omuzlarından alınması hedefleniyor.
Hazine Destekli Kefalet Sistemi, Yatırım Destek Paketleri Lansmanı programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplam 14 farklı paketten oluşan Hazine destekli kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketinin ayrıntılarını açıkladı.
Nebati, KGF Paketine ilişkin, "Firmaları, finansal sağlamlıklarına, geçmiş borç ödeme davranışlarına ve teminat ihtiyaçlarına göre 5 grup halinde sınıflandırıyoruz." dedi. Bakan Nebati, kefalet oranının ise asgari ücret 70 olarak uygulanacağını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yeni KGF paketinin detaylarını açıkladı. 200 milyar liralık kefaletle 250 milyar liralık kredi hacmi oluşacak. Yeni paket, işletmeler ödeme kabiliyetine göre 5 grupta sınıflandırılacak.
En yüksek ödeme kabiliyetine sahip 1. Grup ile en düşük ödeme kabiliyetine sahip 5. Grup firmalarına destek verilmeyecek. Destek ödemeleri fatura karşılığı yapılacak. Amaç dışı kullanım önlenmesi için de bir kara liste uygulaması devreye alınacak.
35 milyar TL kefalet limitini haiz İşletme Giderleri Destek Paketi ile işletmelerin maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere tüm sabit giderlerine yönelik finansman desteği sağlanacak.
35 milyar TL kefalet limitini haiz Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Destek Paketi ile bu alanda faaliyet gösteren başta KOBİ'ler olmak üzere tüm firmalar desteklenecek.
20 milyar TL kefalet limitini haiz Yatırım - Proje Finansmanı Destek Paketi ile her alanda yatırımlar desteklenerek üretim artırılacak. Yatırım Teşvik Belgesi almış olan firmalara daha yüksek tutarlarda kredi imkânı sağlanacak.
15 milyar TL kefalet limitini haiz İmalat Sanayii Destek Paketi ile imalat sanayiinde verimlilik, üretim, istihdam ve ihracat artışı sağlanacak.
25 milyar TL kefalet limitini haiz EYT Destek Paketi ile işverenlerimizin EYT sürecinde kıdem tazminatı yükü hafifletilecek.
10 milyar TL kefalet limitini haiz Bölgesel Odaklı KOBİ Destek Paketi ile imalat sanayi öncelikli olmak üzere işletmelerin yatırım, istihdam ve ihracat odaklı projelerine destek verilecek.
4 milyar TL kefalet limitini haiz Girişimci Destek Paketi ile girişimcilik ekosistemini geliştirerek, genç ve tekno girişimcilerimizin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılacak.
4 milyar TL kefalet limitini haiz Kadın Girişimci Destek Paketi ile yeni bir işyeri açmak isteyen ya da bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren gerçek kişi/tüzel kişi işletme sahibi kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri desteklenecek.
7 milyar TL kefalet limitini haiz Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Destek Paketi ile iklim değişikliğinin yol açacağı sorunların ülkemiz ekonomisi için getirdiği riskleri bertaraf edecek ve yeşil dönüşümü amaçlayan projeler için KOBİ ölçekli firmalar desteklenecek.
4 milyar TL kefalet limitini haiz Teknoloji Destek Paketi ile teknoloji alanında yazılım, blockzinciri, yapay zeka, akıllı şehir, giyilebilir teknolojiler, felaket kurtarma merkezleri ve bulut bilişim hizmetleri gibi belirli alanlarla sınırlı olmak üzere teknoloji firmaları desteklenecek.
1 milyar TL kefalet limitini haiz Dijital Dönüşüm Destek Paketi ile KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlaması sağlanacak.
10 milyar TL kefalet limitini haiz Eğitim Destek Paketi ile personel giderlerini ödemekte güçlük çeken özel okullara finansman desteği sağlanacak.
PAKET 13: YENİ EVİM PROGRAMI İNŞAAT DESTEK PAKETİ
20 milyar TL kefalet limitini haiz Yeni Evim Programı İnşaat Destek Paketi ile orta gelir grubuna hitap eden konut arzının artırılabilmesi için konut üreticilerine uygun maliyetli finansman imkânı sağlanacak.
10 milyar TL kefalet limitini haiz Konut İnşaatı Destek Paketi ile inşaat sektöründe arz/talep uyumsuzluğunu ortadan kaldırılması amacıyla tamamlanmamış projesi olan küçük ve orta ölçekli inşaat firmaları desteklenecek