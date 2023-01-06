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Giriş Tarihi: 6.1.2023 11:13 Son Güncelleme: 6.1.2023 11:13

Evde bakım maaşı 2023 zammı uygulanıyor! Yeni ve zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman ödenecek?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusu ocak zammı ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli, hasta ve yaşlı bireylere ödenen bakım aylığı yeni emekli ve memur zammı ile güncellendi. Başkan Erdoğan tarafından yüzde 30 olarak açıklanan zam oranı ile yeni evde bakım parası ne kadar oldu, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ödenen devlet desteği zamlı haliyle yatacak. Peki, evde bakım maaşı 2023 zammı ne kadar oldu? İşte, detaylar…

Evde bakım maaşı 2023 zammı uygulanıyor! Yeni ve zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman ödenecek?

Evde bakım aylığı ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. Yeni yıl için asgari ücret zammı ve emeli memur maaş artışı belli oldu. Her ay başvurusu alınan devlet desteği; hasta, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. Zamlarla birlikte artış yaşayan 2023 evde bakım parası zammı ile araştırılmaya başladı. Peki, yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman ödenecek? İşte, yeni rakam…

2023 OCAK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken

Memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı!

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 30 oranında uygulanacak.

İşte, evde bakım maaşı 2023 tutarı...

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2022 yılında 3.336 TL olarak ödenen evde bakım maaşı yeni tutarı 4.337 TL oldu.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemelerinin de 15 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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Evde bakım maaşı 2023 zammı uygulanıyor! Yeni ve zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman ödenecek?
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