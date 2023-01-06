Evde bakım maaşı 2023 zammı uygulanıyor! Yeni ve zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman ödenecek?

Evde bakım aylığı ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. Yeni yıl için asgari ücret zammı ve emeli memur maaş artışı belli oldu. Her ay başvurusu alınan devlet desteği; hasta, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. Zamlarla birlikte artış yaşayan 2023 evde bakım parası zammı ile araştırılmaya başladı. Peki, yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman ödenecek? İşte, yeni rakam…
2023 OCAK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!
TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,
Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken
Memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı!
Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.
Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 30 oranında uygulanacak.
İşte, evde bakım maaşı 2023 tutarı...
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemelerinin de 15 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
Gelir kriterlerinin uygun olması,
Bakıma muhtaçlık kriteri,
Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.
Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.