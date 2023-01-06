Evde bakım maaşı 2023 zammı uygulanıyor! Yeni ve zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman ödenecek?

Evde bakım aylığı ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. Yeni yıl için asgari ücret zammı ve emeli memur maaş artışı belli oldu. Her ay başvurusu alınan devlet desteği; hasta, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. Zamlarla birlikte artış yaşayan 2023 evde bakım parası zammı ile araştırılmaya başladı. Peki, yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman ödenecek? İşte, yeni rakam…