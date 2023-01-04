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Giriş Tarihi: 4.1.2023 13:41 Son Güncelleme: 4.1.2023 13:41

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Ocak zammı ile yeni evde bakım maaşı zammı belli oldu!

Evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusu ocak zammı sonrası gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen bakım parası aldığı zam miktarı ile araştırılıyor. Maaşlara, Başkan Erdoğan tarafından açıklanan refah payı ile birlikte yüzde 30 zam oranı uygulanacak. Yeni evde bakım aylığı ne kadar oldu sorusu yaşlı, engelli, hasta vatandaşlar ve ailelerinin gündeminde. İşte, 2023 evde bakım maaşı zammı ile yeni ücret…

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Ocak zammı ile yeni evde bakım maaşı zammı belli oldu!

Evde bakım maaşı 2023 miktarı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Geçtiğimiz ay açıklanan asgari ücret zammı ardından emekli ve memur zammı da belli oldu. Her ay başvuru yapılabilen evde bakım parası zammı da araştırılanlar arasında yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde ödenen devlet desteği de yeni yılla birlikte güncellendi. Peki, zamlı evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman ödenecek? İşte, detaylar…

2023 OCAK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken

Memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı!

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 30 oranında uygulanacak.

İşte, evde bakım maaşı 2023 tutarı...

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2022 yılında 3.336 TL olarak ödenen evde bakım maaşı yeni tutarı 4.337 TL oldu.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemelerinin de 15 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Ocak zammı ile yeni evde bakım maaşı zammı belli oldu!
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