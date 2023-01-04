Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Ocak zammı ile yeni evde bakım maaşı zammı belli oldu!

Evde bakım maaşı 2023 miktarı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Geçtiğimiz ay açıklanan asgari ücret zammı ardından emekli ve memur zammı da belli oldu. Her ay başvuru yapılabilen evde bakım parası zammı da araştırılanlar arasında yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde ödenen devlet desteği de yeni yılla birlikte güncellendi. Peki, zamlı evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman ödenecek? İşte, detaylar…