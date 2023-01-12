Ocak 2023 yılında evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması sürüyor. Başkan Erdoğan tarafından yüzde 30 olarak açıklanan zam oranı ile yeni evde bakım parası ne kadar oldu, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ödenen devlet desteği zamlı haliyle yatacak. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Ocak 2023 Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller listesi sorgula
Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemelerinin de 15 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor.
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu.
Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken, memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı!
Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.
Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 30 oranında uygulanacak.
İşte, evde bakım maaşı 2023 tutarı...
Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.
2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.