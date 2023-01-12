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Giriş Tarihi: 12.1.2023 08:29

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Ocak 2023 Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller listesi sorgula

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından hesaplara yatırılan evde bakım maaşı il il sorgulanıyor. Asgari ücret, emekli ve memur zamlarının ardından evde bakım parasının zam oranı merak ediliyor. 2023 Ocak zammı ile yüzde 30 oranında artış yaşayan devlet desteği 4 bin 337 TL'ye ulaştı. Peki Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Ocak 2023 Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller listesi sorgula

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Ocak 2023 Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller listesi sorgula

Ocak 2023 yılında evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması sürüyor. Başkan Erdoğan tarafından yüzde 30 olarak açıklanan zam oranı ile yeni evde bakım parası ne kadar oldu, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ödenen devlet desteği zamlı haliyle yatacak. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Ocak 2023 Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller listesi sorgula

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemelerinin de 15 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2023 OCAK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu.

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken, memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı!

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 30 oranında uygulanacak.

İşte, evde bakım maaşı 2023 tutarı...

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

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