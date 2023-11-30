Gökyüzü İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden, Düşünürlerden Gökyüzü Sözleri

Gezegenlere ve yıldızlara ev sahipliği yapan gökyüzü, gece gündüz oluşan ışık farklılıklarında meydana gelen hava olayları sonucu oluşur. Gökyüzü, bulunulan her yerde göz göze gelinebilecek derin bir maviliktir. Bu mavilik geceleri koca bir karanlığa dönüşse de karanlığı aydınlatan yıldızlar ve ay edebiyata yansıyan ilham kaynakları olmuştur. Günden güne artan gökyüzü ile ilgili sözler, yazarlardan, şairlerden, düşünürlerden gökyüzü sözleri hala edebiyatta konu olmayı sürdürüyor.

Gökyüzü İle İlgili Sözler

"İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım.", Turgut Uyar'ın "Göğe Bakma Durağı" eserinde geçen bu söze herkes aşinadır. Çoğu şiire, romana ve tiyatroya konu olan gökyüzü; insanlara birçok duygu hissettirmiştir. Gökyüzünde kendini arayanlar, özgür olmayı bekleyenler ve mutluluk isteyenler; herkes tek bir gökyüzüne bakıp hissetmiştir bu duyguları. Bu nedenle gökyüzü hakkında söylenmiş pek çok söz bulunur. Bu sözlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Gökyüzü tüm insanların ortak çatısıdır.

• Herkes gülerken bir kenara çekilip gökyüzünü izlemekti yalnızlık...

• Gökyüzü bizim olmasın. Biz gökyüzü olalım. Kuş olalım bulut olalım.

• Bir öfkeli, bir güneşli, bir ağlak; sanırsın ki gökyüzünün içinde mavi gözlü bir çocuk var.



Yazarlardan, Şairlerden Gökyüzü Sözleri

Gökyüzü, kendine hayran bırakan ve baktıkça anlam kazanan bir yapıya sahiptir. Bu nedenledir ki, pek çok edebi eserde adından söz ettirir. Yazarlar yazdıkları roman ve tiyatrolarda, şairler ise yazdıkları şiirlerde gökyüzünden çok kez bahsetmiştir. Gökyüzünün bireysel anlam kazanan yapısı sayesinde, herkes kendine özgü birçok yorumda bulunmuştur. Yazarlardan ve şairlerden bazı gökyüzü sözleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Hem boşa değildi "Durma, göğe bakalım!" haykırışları Uyar'ın. Zira, gökyüzüne bakmayanların kalbi daha çabuk kirlenir. - Özdemir Asaf

• Ruhumuz böyle gökyüzlerinde uçup dururken birdenbire yere inip insan küçüklüğü ile karşılaşmak ne tuhaf oluyor. - Sabahattin Ali

• Şimdi bir güvercinin uçuşunu bölüşüyoruz, gökyüzünün o meşhur maviliğinde... - Cemal Süreya

• Gökyüzüne bak! Gökyüzüne bakmayı unutuyoruz! " - Dan Brown

• Bir yıldızda yaşayan çiçeği seversen, geceleri gökyüzüne bakmak güzel gelir. - Antoine de Saint-Exupéry



Düşünürlerden Gökyüzü Sözleri

Kendi içinde pek çok türe ayrılan felsefe, pek çok kişinin ilgisini çekmiş bir alandır. Bu alandaki çoğu düşünür gökyüzü ile ilgili sayısız görüş bildirmiştir. Düşünürler gökyüzü kelimesini hem mecaz hem de gerçek anlamda kullanmaktan çekinmemiştir. Gerçek anlamda pek çok açıdan araştırılan gökyüzünü, tek bir sınıflandırmaya koymamışlardır. Edebiyata da konu olan gökyüzü, düşünürler tarafından da oldukça dikkat çekmiştir. Kimi düşünürün bilimsel bir yaklaşım ifade ettiği kimi düşünürün ise duygularını anlattığı gökyüzü sözlerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Bana hayret veren iki şey vardır: Biri başımızın üstündeki yıldızlı gökyüzü, öbürü de içimizdeki vicdan. - Immanuel Kant

• İçim boşalmış ve yatışmış halde, şu kullanılmamış gökyüzü altında rastgele yürüyorum. - Jean Paul Sartre

• Her yer sonbahar , gökyüzü çok açık ve güzel bir günün öğle sonrasındayız. - Friedrich Nietzsche