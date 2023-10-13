Güneş Tutulması ne zaman 2023? Halkalı Güneş Tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

Halkalı Güneş tutulması için geri sayım başladı. Nisan ayı ardından Ekim ayında gerçekleşecek ikinci tutulma gökyüzü gözlemcilerinin radarına girdi. Görsel şölen için heyecan dorukta. NASA verileri ile takip edilmesi beklenen Halkalı Güneş tutulmasının tarihi, saati, ve etkileri gündeme geliyor. Peki, Halkalı Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den izlenecek mi? İşte, ayrıntılar…
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2023 yılı güneş tutulması ilk olarak 20 Nisan 2023'te gerçekleşti.
İkinci Güneş tutulması ise 14 Ekim 2023'te yaşanacak.
HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.
Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.
Halkalı:
Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışık yuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır.
Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?
Parçalı Tutulma; Amerika Kıtası, Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus'ta izlenecek.
Halkalı Tutulma; Brezilya, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Nikaragua, Honduras, Belize, Meksika'nın doğu ucu, Amerika Birleşik Devletleri'nde izlenecek, ülkemizden ise izlenemeyecektir.