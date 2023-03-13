Hafta Sonu Havale Yapılır Mı? Gece ve Hafta Sonu Yapılan Havale Hesaba Ne Zaman Geçer, Limiti Var Mı?

Bankalar, 7/24 müşterilerine hizmet vermek için gelişmiş internet bankacılığı imkânına sahiptirler. Hafta sonu havale yapılır mı sorusu da bankalarla ilgili merak edilen bir sorudur. Hafta sonu yapılan havale ne zaman gelir ya da para hesaba ne zaman geçer konusu ile ilgili bankaların ayrıntılı açıklaması vardır. Hafta sonu havale limiti var mı gibi konunun merak edilen sorularının cevapları yazımızın devamında.

Hafta Sonu Havale Yapılır Mı?

Para transferi, günümüzde sıklıkla ihtiyaç duyulan bir bankacılık hizmetidir. Para transferleri aynı bankaya yapılabileceği gibi farklı bankaya da yapılabilir. Aynı bankaya yapılan para transferlerine havale denir. Başka bankaya yapılan para transferleri ise EFT olarak isimlendirilir. Para transferlerinde bazı bankaların hizmet politikası gereği havale ve EFT arasında bir kısım farklılıklar görülebilir.

Bazı bankalarda havale ve EFT transferlerinde herhangi bir değişiklik yoktur. Yani yapılan transfer haftasonu ya da hafta içi olması fark etmeksizin anında gerçekleşir. Doğal olarak yapılan transfer anında alıcının hesabında görülür.

Hafta Sonu Yapılan Havale Ne Zaman Gelir?

Bankacılık hizmetlerinde "fast" olarak adlandırılan kolaylık ile yapılan para transferleri hafta sonu da olsa anında alıcının hesabına geçer. Fakat bazı bankalarda fast hizmeti olmayabilir. Bu durumda hafta sonu yapılan para transferleri pazartesi günü hesaba geçer. Fakat havale, aynı bankalar arasında olacağı için yapılan para transferi anında alıcının hesabına yansıyacaktır.