HP Nedir? Arabada Beygir Gücü Ne Demek, Motor Gücü Kaç HP Olmalı?

Beygir gücü nedir sorusuna yüzeysel olarak cevap bulabileceğiniz gibi derinlemesine de konuyu inceleyebilirsiniz. Bu sayede beygir nedir sorusunun ayrıntılarını öğrenmeniz mümkündür. Tüm araçlarda beygir gücü kavramı bir özellik olarak kullanılır. Arabada beygir ne demek? Araç seçim kararınızda motor gücü kaç HP olmalı sorusu ayrıntılı şekilde araştırılmalıdır. Arabada HP ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Beygir Gücü Nedir?

Beygir gücü HP olarak ifade edilen ve açılımı "horse power" olan bir terimdir. Beygir gücü, fizikte yaygın şekilde kullanılan bir güç terimidir. Beygir gücünün tanımlanmasında, "75 kg yükün 1 sn'de 1 m hareket etmesi için ihtiyaç duyulan güç miktarı" şeklinde tanımlama yapılır. Söz konusu kavram ilk olarak 1872 yılında Jame Watt tarafından kullanılmıştır.

Araçlarda HP kavramını yaygın olarak duyarsınız. HP, bir aracın performansını gösteren en önemli kavramdır. Beygir gücünün hesaplanması için aracın benzinli, dizel, LPG'li ya da elektrikli olması önemli olmaksızın aynı formülle yapılır. Motorda üretilen beygir gücünün kayıpsız şekilde tekerleklere ulaşması çok önemlidir. Bu nedenle teker sistemindeki dişliler, yakıt türü, lastik kalitesi ve lastik boyutu gibi kavramlar güç kaybında çok önemlidir.

Motor Gücü Kaç HP Olmalı?

Motor gücünün kaç HP olması gerektiği, kullanıcının ihtiyaçları ile doğru orantılıdır. Aracın beygir gücü ne kadar yüksekse aracın performansı da o kadar fazladır. 1 HP 746 watt güce karşılık gelir. Araç genellikle şehir içinde kullanılıyorsa aracın 90 HP ve üstünde güce sahip olması gerekir. Kötü arazi koşullarında araç kullanılacaksa daha yüksek güç seviyesine sahip araçlar tercih edilmelidir.

Araç seçiminde beygir gücü kadar aracın tork seviyesi de çok önemlidir. Çekiş gücü yüksek bir araç satın almak istiyorsanız 200 Nm'den daha yüksek tork seviyesine sahip araçlar satın alınmalıdır.