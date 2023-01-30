Kartalkaya Kayak Merkezi Nerede? Kartalkaya Kayak Merkezi’ne Nasıl Gidilir, Ne Zaman Gidilmeli, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Kartalkaya Kayak Merkezi nerede konusu araştırılırken özellikle bolu Kartalkaya Kayak Merkezine nasıl gidilir sorusu üzerinde durulmalıdır. Kartalkayaya ne zaman gidilmeli araştırması ile de sosyal imkânlardan en çok istifade edeceğiniz zamanı tayin edebilirsiniz. Kartalkaya Kayak Merkezi kaç TL (ortalama) konusu, bu tesiste yapacağınız harcama anlamında da size fikir verecektir. Kartalkaya giriş ücretli mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kartalkaya Kayak Merkezi Nerede?

Kartalkaya Kayak Merkezi, Bolu ve çevresine kar düşmesi ile sezonu açılan bir tesistir. Yılın büyük bir kısmında kar ile kaplı olan bu coğrafya kayak için oldukça elverişlidir. Bu coğrafyaya bol kar düşmesinin nedeni bölgedeki yüksek dağlar ve hava akımlarıdır. Bölgeye düşen kar doğal ve buzlanma olmayan kıvamdadır.

Kartalkaya Kayak Merkezi Bolu iline bağlı olan bir tesistir. Tesisin en yoğun olduğu dönem yılbaşı ve sömestr sezonudur. Bölgede bulunan tesis ve oteller bu dönemde neredeyse % 100 dolu olur. Bu nedenle tatil planınızı yaparken gerekli koordineyi yapmanız gerekir.

Kartalkayaya Ne Zaman Gidilmeli?

Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gitmek için en uygun dönem, yukarıda da belirtildiği gibi karın yoğun olduğu dönemlerdir. Okulların tatil olduğu dönemler kış sporları için de uygun bir dönemdir.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 5 adet tesis bulunur. Söz konusu tesislerde 1600'ün üzerinde yatak bulunur. Yani tesisler çok sayıda kişinin konaklayacağı şekilde dizayn edilmiştir. 2 temel kayak alanı içerisinde 18 mekanik tesis vardır. Zorluk derecelerine göre sınıflandırılan 25 adet de pist vardır. Pistlerin toplam uzunluğu 40 km'nin üzerindedir.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezine Nasıl Gidilir?

Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gitmek için Bolu üzerinden Kartalkaya Kayak Merkezi tabelalarını takip etmeniz yeterlidir. En uygun ulaşım vasıtası kendi aracınız olmakla birlikte toplu ulaşım vasıtalarından istifade ile de bu kayak merkezine ulaşabilirsiniz.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan konaklama ve kayak tesisleri ihtiyacı karşılar niteliktedir. Mekanik tesislerin toplam kapasitesi 8 bin kişidir. Tesiste kendiniz özel olarak kayak yapabileceğiniz gibi kayak öğretmenlerinden de kurs alabilirsiniz. Tesiste ayrıca Türkiye'nin en büyük snowparkları yer alır. Kayak merkezinde bulunan pistlerin de zorluk derecesi birbirinden farklıdır.

Kartalkaya Giriş Ücretli Mi?

Türkiye'deki tüm kayak merkezlerinde olduğu gibi Kartaltepe Kayak Merkezi de ücretlidir. Ayrıca burada bulunduğunuz esnada kayak yapmak için kiralık ekipmanlardan da istifade edebilirsiniz. Bu ekipmanlar da belli bir ücret karşılığında ziyaretçilere teslim edilir. Güncel fiyat listesi için tesisin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.