Kombi Kaç Derece Olmalı? Yazın ve Kışın Sıcak Su ve Kalorifer Peteği Sıcaklığı İle Kombi Derecesi Kaç Olmalı?

Doğru kullanıldığında son derece verimli ve tasarruflu cihazlar olan kombilerin derecelendirilmesi ekonomik açıdan ve konfor açısından önem arz eden bir konudur. Her bir alan için farklılık gösteren kombi kaç derece olmalı? Yazın ve kışın sıcak su ve kalorifer peteği sıcaklığı ile kombi derecesi kaç olmalı? Sorularının cevaplarını sizin için derledik.

Yazın ve Kışın Kombi Kaç Derece Olmalı?

Uzman görüşlerine göre konfor bakımından bir evin farklı alanlarının farklı sıcaklıklara sahip olması gerekmektedir. Örnek olarak: Antre ile oturma odasının veya banyo ile mutfağın farklı derecelerde ısıtılması önerilmektedir. Evin her bir bölümü için uygun sıcaklık derecesini bilir ve bu alanları bu sıcaklık değerlerine göre ısıtırsanız kombi kullanımınızı verimli bir şekilde gerçekleştirebilir ve faturanızın kabarık olmasını engelleyebilirsiniz. Peki yazın ve kışın sıcak su ve kalorifer peteği sıcaklığı ile kombi derecesi kaç olmalı? Isı mühendisliğine göre evin farklı bölümleri için sıcaklık dereceleri şöyle belirlenmiştir:

Kalorifer Peteği Sıcaklığı İle Kombi Derecesi Kaç Olmalı?

Antre, hol ve koridor için ideal sıcaklık değeri 15°C,

Oturma odası, salon, yatak odası ve mutfak için ideal sıcaklık değeri 20°C,

Banyo içinse ideal sıcaklık değeri ise 24°C'dir.

Bazı kullanıcılar için konfor sıcaklığı 22°C ve hatta 24°C'ye kadar da çıkabilmektedir. Ancak tasarruf açısından, her 1°C oda sıcaklık artışının yaklaşık %6 fazla yakıt tüketimi anlamına geldiği ve bunun da faturalara yansıyacağı unutulmamalıdır. Aynı zamanda, kombinizin evi 20°C'de tutması için, hava soğuduğunda kombinin ısıtma sıcaklığını arttırmanız ve hava ısındığında ise kombinin ısıtma sıcaklığını düşürmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

Kışın kalorifer peteklerinin ısıtılması için de kullanılan kombiler dört mevsim sıcak su kullanımı için mecburen kullanılmaktadır. Yazın ve kışın sıcak su kullanımı için kombi ısı derecelendirilmesi değişim gösterse de genelde ortalama bir değer alınmaktadır. Bu ısı ayarı o bölgedeki şebeke suyu sıcaklığına göre de değişebilmektedir. Yazın genellikle şebeke suyu sıcaklığı da normal sıcaklığın biraz üstünde olduğu için yazın kombiyi sıcak su konumunda yaklaşık 40-45°C civarında kullanmanın ideal olduğu söylenmektedir. Kışın ise sıcak su kullanımı için aynı dereceler önerilmekte olmakla birlikte, kişilerin isteğine göre dereceyi yükseltip düşürmesi de mümkündür.