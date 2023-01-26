Masaüstüne Bilgisayarım Ekleme – Bilgisayarım Kısayolu Masaüstüne Nasıl Getirilir?

Teknoloji döneminde her yaştan kişilerin bilgisayar ile ilgili bazı soruları olmaktadır. Özellikle ana ekrana kısayolu eklemek isteyen kişiler, bunun için nasıl bir yol izleyeceği konusunda internete başvurmuştur. Masaüstüne bilgisayarım ekleme nasıl olur sorusuna cevap arayan kullanıcılar, bu konu hakkında yeterli bilgisi olmadığı için araştırma yapacaktır. Bilgisayarın ana ekranında bilgisayarım uygulaması görünmediği durumlarda, birkaç yöntemle bunu ekrana getirmek mümkün. Laptop veya masaüstü bilgisayarlarda bilgisayarım uygulamasının büyük bir önemi vardır. Cihaz ve sürücülerin depolama alanını da görmenizde kolaylık sağlayan bilgisayarım uygulaması her bilgisayarın ekranında olması gerekmektedir. Silinen veya bir şekilde ekranda görünmeyen uygulamayı ekrana taşımak için belirli yöntemler uygulanır. Peki bilgisayarım kısayolu masaüstüne nasıl getirilir? Masaüstüne bilgisayarım ekleme konusuna dair detaylar...

Masaüstüne Bilgisayarım Ekleme

Bilgisayarda masaüstüne uygulamaların kısayolunu nasıl ekleyeceğini bilmeyen kişiler bunun hakkında araştırma yapacaktır. En sık araştırılan konulardan birisi de masaüstüne bilgisayarım ekleme nasıl yapılır? Sorusudur. Windows 10 sürümü için masaüstüne bilgisayar simgesini eklemek için öncelikle boş bir alana sağ klik yapılır. Ardından açılan menüden kişiselleştir sekmesine basıldığında ayarlar menüsü ile karşılaşılır. Bu sayfada ise temalar seçeneği seçilir ve sağ tarafta masaüstü simge ayarları bölümüne giriş yapılır. Daha sonra karşınıza gelen simge ekranından bilgisayarım simgesini eklenir.

Masaüstüne Bilgisayarım Nasıl Getirilir?

Bilgisayarda sürüm değişikliği gibi durumlarda masaüstünde bazı kısayol simgeler ortadan kaybolur. Bu sebeple kullanıcılar, bu simgelerin nasıl ana ekrana getirileceği üzerinde araştırma yapacaktır. Masaüstüne bilgisayarım nasıl getirilir sorusu da çok sık merak edilmiştir. Bunun için kısayol tuşları da kullanılarak masaüstüne bilgisayarım simgesi eklenebilir. Bunun için yapılması gereken şey, klavyeden Windows tuşuna basılı tutup l harfine basmaktır. Bu ikisine bastıktan sonra karşınızda ayarlar sayfası görülecektir. Buradan sonra da kişiselleştir simgesine girip temalardan simge ayarlarına giriş yapılır ve burada istenilen simgenin kısayolu ana ekrana eklenir.