BAŞKAN ERDOĞAN'IN EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAM ORANI İLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada emekli ve memur maaşı zamları ile ilgili sarf ettiği cümleler şöyle:

Memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42'ye varan zam yapmıştık. Memurlarımızın ve emeklilerimizin oranlarına razı olamadık. Bakanlarımızla yaptığımız değerlendirme sonucunda memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik bir artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Bunu da dün katıldığımız memur buluşmasında duyurmuştuk. Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza bu oranı daha da yukarı çıkacak formüller bulmaları talimatını vermiştik.

Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkaracak imkanlar sağladık. Buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdelerini veriyoruz. En düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olacağını duyuruyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum.