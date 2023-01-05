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Giriş Tarihi: 5.1.2023 14:37

MEMUR ZAMMI 2023 HESAPLAMA | Ocak zammı ile 2023 en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

Memur zammı 2023 son dakika belli oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarından doğan farka göre belirlenen memur zam oranı için sosyal refah düzenlemesi de yapıldı. 2023 Ocak zammı için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşlara yapılacak zam oranının yüzde 30’a yükseltildiğini duyurdu. Böylece doktor, hemşire, polis, öğretmen gibi meslekleri icra eden kişilerin 2023 yılının Temmuz ayına kadar alacakları maaş belli oldu. En düşük memur maaşı 10 bin TL’yi aşarken memur maaşı hesaplama tablosu araştırılamaya başlandı. Peki, memur zammı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2023 Memur zammı hesaplama tablosu…

MEMUR ZAMMI 2023 HESAPLAMA | Ocak zammı ile 2023 en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

Memur maaşı hesaplama tablosu 2023 Ocak zammı ile son şeklini aldı. Emekli ve memur zammı TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verileri ve sosyal refah düzenlemesi ile netliğe kavuştu. Buna göre, 2023 yılının Temmuz ayına kadar geçerli olacak memur zam oranı yüzde 30 oldu. Bu noktada doktor, hemşire, polis, öğretmen gibi meslekleri icra eden memurlar ve memur emeklileri, ''En düşük memur maaşı ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 Memur zammı hesaplama tablosu.

NET EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken, memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı!

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli zammı için yeni oranları açıkladı. Başkan Erdoğan yeni oranın yüzde 30'a kadar çıkarılacağını açıkladı. En düşük memur maaşı tutarı da 11.848 TL oldu. İşte tüm detaylar;

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ: EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAM ORANI ARTIRILDI!

Erdoğan, emekli ve memur maaşı zamları ile ilgili elini bir kez daha taşın altına koydu. Erdoğan, biraz daha fedakarlık yapılmasını sağlayarak emekli ve memur maaşı zam oranını artırdı.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAM ORANI YÜZDE 30 OLDU

Başkan Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranı ile ilgili AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranını yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkardıklarını söyledi. Erdoğan'ın açıklaması büyük coşku ile karşılandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı yüzde 25 zam oranı sonrası 3 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı, 4 bin 375 TL olmuştu. Başkan Erdoğan, bugün en düşük emekli maaşı zam oranını yüzde 58 olarak duyurdu. Böylece en düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN 848 TL OLDU

Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 TL'den 11 bin 848 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 TL'den 7 bin 901 TL'ye yükseldi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAM ORANI İLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada emekli ve memur maaşı zamları ile ilgili sarf ettiği cümleler şöyle:

Memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42'ye varan zam yapmıştık. Memurlarımızın ve emeklilerimizin oranlarına razı olamadık. Bakanlarımızla yaptığımız değerlendirme sonucunda memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik bir artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Bunu da dün katıldığımız memur buluşmasında duyurmuştuk. Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza bu oranı daha da yukarı çıkacak formüller bulmaları talimatını vermiştik.

Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkaracak imkanlar sağladık. Buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdelerini veriyoruz. En düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olacağını duyuruyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum.

İŞTE MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU!

Son enflasyonla birlikte ortaya çıkan memur zammı maaşlarda alt sınırı belirledi. Ardından maaşlara ek zamla birlikte yüzde 30 oranında zam geldi.

İşte milyonlarca vatandaşın merak ettiği yüzde 30'luk emekli ve memur Ocak zammı ve enflasyon farkı ile beraber yeni emekli-memur maaşları hesaplama tabloları...

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK, HANGİ AY?

Ödeme tarihleriyle ilgili geçtiğimiz zam dönemleri kontrol ediliyor.

Buna göre 2022 Ocak zammı ödemelerinin ise 15 Ocak tarihinde başladığını biliniyor.

Bu yıl da ödemelerin 15 Ocak gibi başlaması bekleniyor.

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) / Derece - 1/4

Net görev aylığı (TL)
2022 Temmuz - 15.848
2023 Ocak - 19.930

Memur (Üniversite Mezunu) / Derece - 9/1

Net görev aylığı (TL)
2022 Temmuz - 9.707
2023 Ocak - 12.149

Uzman Öğretmen / Derece - 1/4

Net görev aylığı (TL)
2022 Temmuz - 12.905
2023 Ocak - 17.547

Öğretmen / Derece - 1/4

Net görev aylığı (TL)
2022 Temmuz - 12.276
2023 Ocak - 15.188

Başkomiser / Derece - 3/1

Net görev aylığı (TL)
2022 Temmuz - 15.810
2023 Ocak - 20.073

Polis memuru / Derece - 8/1

Net görev aylığı (TL)
2022 Temmuz - 13.747
2023 Ocak - 17.536

Uzman Doktor / Derece - 1/4

Net görev aylığı (TL)
2022 Temmuz - 18.853
2023 Ocak - 23.795

Hemşire (Üniversite Mezunu) / Derece - 5/1

Net görev aylığı (TL)
2022 Temmuz - 11.828
2023 Ocak - 15.013

Mühendis / Derece - 1/4

Net görev aylığı (TL)
2022 Temmuz - 16.205
2023 Ocak - 20.479

Teknisyen (Lise Mezunu) / Derece - 11/1

Net görev aylığı (TL)
2022 Temmuz - 10.100
2023 Ocak - 12.640

Profesör / Derece - 1/4

Net görev aylığı (TL)
2022 Temmuz - 25.984
2023 Ocak - 32.750

Araştırma Görevlisi / Derece - 7/1

Net görev aylığı (TL)
2022 Temmuz - 15.311
2023 Ocak - 19.367

Vaiz / Derece - 1/4

Net görev aylığı (TL)
2022 Temmuz - 12.752
2023 Ocak - 15.979

Avukat / Derece - 1/4

Net görev aylığı (TL)
2022 Temmuz - 15.485
2023 Ocak - 19.203

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MEMUR ZAMMI 2023 HESAPLAMA | Ocak zammı ile 2023 en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar oldu, kaç TL?
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