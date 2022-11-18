2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde? TCMB PPK Toplantı tarihleri

Merkez Bankası faiz beklentisi ekonomi gündeminde yerini aldı. Geçtiğimiz ayda 150 baz puan düşürülen faizlerle beraber politika faizinin 10,5 seviyesine çekildiği duyurulmuştu. Şimdi Kasım ayı TCMB faizi araştırılmaya başladı. Ekonomide birçok kalemi etkileyecek karar için Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olur soruları yanıt arıyor. Peki, 2022 Kasım Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? İşte, PPK toplantı tarihleri…