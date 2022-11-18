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Haberler Keşfet Haberleri 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde? TCMB PPK Toplantı tarihleri
Giriş Tarihi: 18.11.2022 16:50 Son Güncelleme: 18.11.2022 16:50

2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde? TCMB PPK Toplantı tarihleri

Merkez Bankası faiz kararı Kasım 2022 için sorgulanmaya başladı. Her ay Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Para Politikaları Kurulu toplantısı ile açıklanan TCMB faizi araştırılmaya başladı. Ekonomi ilgilileri yanıt aramaya başladı: Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde? Faiz beklentisi her ay kararın öncesinde masada yer almaya başlıyor. Peki, 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, toplantı ne zaman? İşte, TCMB PPK toplantı tarihleri…

2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde? TCMB PPK Toplantı tarihleri

Merkez Bankası faiz beklentisi ekonomi gündeminde yerini aldı. Geçtiğimiz ayda 150 baz puan düşürülen faizlerle beraber politika faizinin 10,5 seviyesine çekildiği duyurulmuştu. Şimdi Kasım ayı TCMB faizi araştırılmaya başladı. Ekonomide birçok kalemi etkileyecek karar için Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olur soruları yanıt arıyor. Peki, 2022 Kasım Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? İşte, PPK toplantı tarihleri…

EKİM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası yılın 10. faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB haftalık gösterge repo faizinde 150 baz puan indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 12,00'den yüzde 10,50'e çekildi.

KASIM MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak. Ekonomide heyecanla beklenen karar saat 14.00'de açıklanacak.

TCMB PPK TOPLANTI TAKVİMİ

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

19 Ocak 2023

23 Şubat 2023

23 Mart 2023

TCMB PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANDI!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi`ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi`ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 68,06 oldu.

Geçen ay yüzde 3,05 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,14'e, cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 67,78'ten yüzde 68,06'ya çıktı.

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2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde? TCMB PPK Toplantı tarihleri
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