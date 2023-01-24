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Haberler Keşfet Haberleri Mihrimah Sultan Camii Nerede? Yol Tarifi İle Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede, Özelliği Ne?
Giriş Tarihi: 24.1.2023 11:18 Son Güncelleme: 24.1.2023 11:18

Mihrimah Sultan Camii Nerede? Yol Tarifi İle Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede, Özelliği Ne?

Mimari yapısıyla yerli yabancı turisti kendisine hayran bırakan Mihrimah Sultan Camii nerede olduğu sıklıkla araştırılmıştır. Ülkenin en çok bilinen tarihi öneme sahip yeri olan Mihrimah Sultan Camii hangi ilçede yer alır ve bu Camii'nin özellikleri nedir soruları önem kazanmıştır. Buraya gitmek isteyen kişiler yol tarifi ile Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’ne nasıl gidilir sorusuna da cevap aramıştır. Mihrimah Sultan Camii nerede sorusu çerçevesinde merak edilen sorulara yer verdik.

Mihrimah Sultan Camii Nerede? Yol Tarifi İle Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede, Özelliği Ne?

Mihrimah Sultan Camii nerede sorusu, özellikle son zamanlarda kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Mimari özellikleri ile ön plana çıkan camii her sene yerli yabancı pek çok turistin de uğrak yeridir. İstanbul'da bulunan Mihrimah Sultan Camii hangi ilçede yer alır, bu camiini kim yapmıştır ve camiinin özellikleri nelerdir soruları çok sık araştırılmıştır. Daha önce burayı ziyaret etmemiş kişiler, yol tarifi ile Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'ne nasıl gidilir, hangi ilçede bulunur sorularını internette araştırmıştır. Mihrimah Sultan Camii nerede sorusu ile beraber bu konuya dair detaylar...

Mihrimah Sultan Camii Nerede?

Mimari yapısıyla ve tarihiyle yerli yabancı turistleri kendisine hayran bırakan Mihrimah Sultan Camii nerede sorusu, yeni ziyaretçileri tarafından araştırılmıştır. İstanbul'un Karagümrük semtinin Edirnekapı bölümünde, surların hemen yanında bulunan Mihrimah Sultan Camii, gelenleri büyülemeyi başarmıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan tarafından yaptıran camii, 1562-1565 yılları arasında Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.

Mihrimah Sultan Camii'ne Nasıl Gidilir?

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Mihrimah Sultan Camii'ne nasıl gidilir sorusu kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Mimar Sinan mahallesinde bulunan camiye Anadolu yakasından gitmek için otobüs veya dolmuş ile Üsküdar sahiline giderek oradan birkaç dakika yürüyerek camiye varabilir. Avrupa yakasından gelecek kişiler ise deniz otobüsünü kullanarak Üsküdar sahiline kolaylıkla gelebilir. Buraya Marmaray ile gelecek kişiler ise Üsküdar'da inerek Marmaray çıkışında camiyi göreceklerdir.

Mihrimah Sultan Camii'nin Özellikleri

Tarihi yapısıyla ve mimarisiyle dikkat çeken Mihrimah Sultan Camii'nin özellikleri, burayı ziyaret edecekler için de önem kazanmıştır. Ünlü mimar olan Mimar Sinan tarafından Mihrimah Sultan için inşa edilen bu cami Edirnekapı surlarında bulunur. Bu camide bulunan işlemeler ve sarkıtların saçları topuklarını döven bir kadın tasvir etmiştir. Dikdörtgen şeklinde inşa edilen camiinin doğu, batı ve kuzey doğu kısmında birer kapı bulunur. Bu kapılar ise caminin avlusuna açılır. Oldukça özgün bir mimariye sahip caminin iç mekanları oldukça sadedir. Bu caminin ilginç bir özelliği ise Mihrimah Sultanın doğum tarihi olan 21 Mart'ta Edirne kapıdaki caminin tek minaresi arkasında güneş batmaktadır.

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Mihrimah Sultan Camii Nerede? Yol Tarifi İle Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede, Özelliği Ne?
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