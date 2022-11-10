Mürekkep Lekesi Nasıl Çıkar? Koltuktan, Elden, Halıdan, Kurumuş Mürekkep Lekesi Nasıl Çıkarılır?

Mürekkep lekesi nasıl çıkar sorusuna cevap arıyorsanız pratik birkaç çözüm önerisini dikkate alabilirsiniz. Eldeki mürekkep lekesi nasıl çıkar sorusuna cevap bulmak için de bazı organik çözümlere başvurabilirsiniz. Koltuktan mürekkep lekesi nasıl çıkar sorusuna cevap bularak da evinizdeki eşyalardaki kötü görüntüyü ortadan kaldırabilirsiniz. Kurumuş mürekkep lekesi nasıl çıkar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Mürekkep Lekesi Nasıl Çıkar?

Mürekkep lekesi, bulaştığı yerden zor çıkan bir lekedir. Özellikle tükenmez kalemin neden olduğu lekeler can sıkıcı boyutlara ulaşabilir. Fakat bu durum kafanızda sorun teşkil edecek kadar zorlu bir işlem değildir. Evinizde bulunan birkaç malzeme ile bu durumun pratik şekilde üstesinden gelebilirsiniz.

Mürekkep lekesinin çıkarılması için uygulanması gereken öncelikli yöntem, asetonla lekenin çıkarılmasıdır. Asetonla leke çıkarılırken cildin tahriş olması gibi bir durum da söz konusu değildir. Asetonu pamuk üzerine döküp lekeli olan bölgeyi nazikçe silebilirsiniz. Mürekkep kolay bir şekilde cildinizden çıkacaktır. Koltuğunuza bulaşan mürekkep lekesini çıkarmak için ise saç spreyinden istifade edebilirsiniz. Saç spreyini lekeye doğru sıkın ve belli bir süre bekleyin. Sonrasında ise temiz ve nemli bir bezle ovalayarak koltuğunuzu silin. Lekenin tazeliğine bağlı olarak pratik şekilde mürekkep lekesinin çıktığını görebilirsiniz.

Kurumuş Mürekkep Lekesi Nasıl Çıkar?

Mürekkep lekesinin yaygın olarak görüldüğü yerlerden biri de yaşam alanlarındaki halılardır. Halı üzerindeki mürekkep lekeleri de derhal temizlenmezse zorlu bir leke halini alabilirsiniz. Bekleme durumunda ise mürekkep lekesi kurumuş ve zorlu bir leke halini alır. Bu durumda da beyaz sirkenin avantajlarından yararlanabilirsiniz. Beyaz sirkenin evinizdeki birçok alanda oluşan lekeleri temizleme özelliği vardır. Halıdaki mürekkep lekesi de bunlardan biridir. Beyaz sirkeyi halının üzerindeki lekeye damlattıktan sonra nazik bir şekilde ovalayarak yüzeyi silebilirsiniz. Sirkenin halının rengini değiştirip değiştirmediğini görmek adına halının temiz bir bölgesinde deneme yapmayı da düşünebilirsiniz.

Elbiselerdeki Mürekkep Lekesi Nasıl Çıkar?

Mürekkep lekesinin görüldüğü malzemelerden biri de kıyafetlerdir. Kıyafet üzerindeki mürekkep lekelerini çıkarmak için de sütten yararlanabilirsiniz. Süt, çözücü etkisi ile mürekkep lekesinin kısa sürede kıyafetinizden çıkmasını sağlar. Birkaç damla sütü elbisenize damlattıktan sonra elbisenin tüm yüzeyine güzel bir şekilde nüfuz etmesi için fırça gibi bir malzeme ile fırçalayın. Sonrasında da temiz bir bez ile elbisenizi temizleyin. Kuruma süresinin geçmesini müteakip mürekkep lekesinin çıktığını görebilirsiniz.

Kıyafet üzerindeki mürekkep lekelerini çıkarmak için limon suyundan da yararlanabilirsiniz. Limon suyu ile lekenin üzerini çitilediğinizde leke kısa süre içerisinde çıkacaktır. Ardından çamaşır makinesinde kıyafetlerinizi yıkamayı da düşünebilirsiniz.