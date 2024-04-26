Mutfaktaki güvelerin kökünü kurutuyor! Tek bir kaşık kullanmanız bile yeterli…

Yetişkin güveler tek başına eviniz için büyük bir tehdit oluşturmaz, ancak larvaları genellikle kumaşları, özellikle de pamuk ve yünü, ekmek ve makarna gibi kuru ürünleri yerler. Bu da büyük bir sıkıntıya neden olabilir ve giysilerinizi, yemeği ve diğer ev eşyasını mahvedebilir. Güvelerden kurtulmak, onların evinizde tekrar üremesini ve eşyalarınızı yemelerini önlemek için yapabileceğiniz pek çok şey var.
GÜVELERDEN KURTULMANIN YOLLARI
Zaten evinizi istila etmiş olan güvelerden nasıl kurtulursunuz? Etkili güve giderme için bazı önemli ipuçları:
SEDİR AĞACI EN BÜYÜK GÜVE KOVUCUDUR
Evinizi sedir ağacıyla doldurun. Sedir yağını suyla seyreltilmiş bir sprey şişesinde veya sedir kokusunu yayan bir difüzörde de kullanabilirsiniz. Güveler ve diğer böcekler sedirdeki feromonlar tarafından uzaklaştırılır.
BİTKİLERDEN YARDIM ALIN
Kurutulmuş, ezilmiş ve toz haline getirilmiş bitkileri birleştirin. Giysilerinizi veya yiyeceklerinizi saklayacağınız her yere asabileceğiniz bir çantada şunları birleştirin: lavanta, defne yaprağı, karanfil, biberiye ve kekik. Güveler ayrıca bu bitkilerin kokularından da nefret ederler. Ayrıca bu bitkilerin esansiyel yağlarını sulandırıp kıyafetlerinize ve eşyalarınıza püskürtebilir veya bu yağların bir veya birkaç kombinasyonunu içeren bir difüzör kullanabilirsiniz. Tek bir kaşığı bile güveleri kovmak için yeterli olacaktır.
DÜZENLİ OLARAK SÜPÜRÜN
Zeminleri, halılarınızı ve pervazlarınızı elektrikli süpürgeyle süpürün ve tozunu alın. Evinizi, güveleri çekebilecek toz ve kirden uzak tutmak için evinizi elektrikli süpürge, toz bezleri ve çevre dostu temizleyicilerle temizlemeye çalışın. Yumurta ve larvaların büyüyüp gelişmesini önlemek için elektrikli süpürgenin içeriğini boşalttığınızdan ve toz bezlerini düzenli olarak yıkadığınızdan emin olun.
EŞYALARI DONDURUN
Güve belirtileri gösteren kıyafetleri veya eşyaları dondurun. Larvaların öldüğünden emin olmak için bu eşyaları en az 24 saat dondurucuda saklayın.
KIYAFETLERİ YIKAYIN
Larva veya yumurta içeren kıyafetleri yıkayın. Mümkünse kurutucuda sıcak su ve yüksek ısı kullanın. Yıkanamayan veya sıcak kurutulamayan giysiler için, larvaları ve yumurtaları öldürmek için ıslak giysileri bir gün boyunca dondurucuya koyun.
SİRKEDEN YARDIM ALIN
Güve sorununa yardımcı olması için sirke kullanın. Larva veya yumurta bulduğunuz bölgeleri sirke ve su solüsyonuyla yıkayıp fırçalayın. Bir kaşık dökmeniz bile yeterli olacaktır.
GÜVELERİN OLUŞMASINI ÖNLEMEK İÇİN YAPABİLECEKLERİNİZ
Güvelerin eşyalarınıza girmesini önlemek için bazı ipuçları:
GİYSİLERİ SAKLAMADAN ÖNCE YIKAYIN
Giysilerinizi ve eşyalarınızı uzun süre saklamadan önce mutlaka yıkayın. Mümkünse güneş ışığında açık havada kurutun. Bu, giysilerinizdeki yumurta veya larvaların durulanmasını veya öldürülmesini sağlar, böylece saklandıkları alanda yumurtalar olgunlaşamazlar.
HAVA GEÇİRMEYEN KAPLARDA SAKLAYIN
Giysilerinizi ve eşyalarınızı hava geçirmez kaplarda saklayın. Güvelerin içeri girip yumurtlamamasını sağlamak için sıkıca kapatılmış sandıklar, plastik kaplar, kapalı valizler veya benzeri şeyler kullanın. Yün veya takım elbise gibi malzemeleri havaya maruz bırakmayın; özellikle bir süre giymeyi planlamıyorsanız bunları fermuarlı, hava geçirmez giysi torbalarına, kapalı kaplarınıza koyun.
SAKLAMA ALANLARINIZI KURU TUTUN
Giysi ve diğer eşyaların saklandığı alanları kuru tutun. Güveler nemli ve nemli ortamlarda gelişirler. Giysileri veya eşyaları bodrum katlarında, garajlarda, dış mekan barakalarında veya hava koşullarındaki değişikliklere maruz kalabilecek diğer alanlarda saklamaktan kaçının. Bunları kapalı bir dolaba, odaya veya kapalı bir alana koyun.
GÜVELERİN OLUŞTURDUĞU SAĞLIK TEHDİTLERİ
Çoğu insan evde güve bulunmasından dolayı herhangi bir olumsuz sağlık etkisi yaşamaz. Elbette can sıkıcıdırlar ve kıyafetlerinizi ve kuru yiyeceklerinizi yiyebilirler, ancak çoğunlukla herhangi bir hastalık taşımazlar veya toz akarları gibi diğer ev içi böceklere alerjisi olanlarda genellikle herhangi bir reaksiyona neden olmazlar.
Ancak kelebek kardeşleri gibi tırtıl olarak adlandırılan güve larvaları da cildinizle temas ettiğinde bazı alerjik reaksiyonlara veya tahrişe neden olabilir. Bazı larvaların keskin dikenleri veya tüyleri vardır ve bu durum aşağıdaki gibi belirtilere neden olabilir:
Kaşıntı
deride pullanma
kabarcıklar
döküntüler
egzamaya benzer cilt tahrişi salgınları
kızarıklık, kurdeşen ve şişmeye neden olan kontakt dermatit
Bazı güve larvaları veya yetişkin güveler ayrıca vücutlarındaki veya kanatlarındaki harici maddelerden, solunduklarında alerjik reaksiyonlara neden olabilecek glikoproteinler de üretirler.