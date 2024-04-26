Mutfaktaki güvelerin kökünü kurutuyor! Tek bir kaşık kullanmanız bile yeterli…





DÜZENLİ OLARAK SÜPÜRÜN

Zeminleri, halılarınızı ve pervazlarınızı elektrikli süpürgeyle süpürün ve tozunu alın. Evinizi, güveleri çekebilecek toz ve kirden uzak tutmak için evinizi elektrikli süpürge, toz bezleri ve çevre dostu temizleyicilerle temizlemeye çalışın. Yumurta ve larvaların büyüyüp gelişmesini önlemek için elektrikli süpürgenin içeriğini boşalttığınızdan ve toz bezlerini düzenli olarak yıkadığınızdan emin olun.

EŞYALARI DONDURUN

Güve belirtileri gösteren kıyafetleri veya eşyaları dondurun. Larvaların öldüğünden emin olmak için bu eşyaları en az 24 saat dondurucuda saklayın.