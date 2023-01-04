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Haberler Keşfet Haberleri Öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Ocak zammı ile yeni zamlı öğretmen maaşı 2023 belli oldu!
Giriş Tarihi: 4.1.2023 13:49

Öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Ocak zammı ile yeni zamlı öğretmen maaşı 2023 belli oldu!

Son dakika Ak Parti Grup Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile memura yapılan zammın yüzde 30’a çıktığını bildirdi. Bu noktada öğretmen maaşları 2023 de artmış durumda. Ocak zammı sonrası refah payı ile birlikte maaşlar yüzde 30 artacak ve Temmuz 2023’e kadar geçerli olacak. Bu noktada öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL soruları yanıt arıyor. İşte yeni zamlı öğretmen maaşı 2023 ve diğer detaylar…

Öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Ocak zammı ile yeni zamlı öğretmen maaşı 2023 belli oldu!

Öğretmen maaşları ne kadar oldu, Ocak zammı ile öğretmen maaşı kaç lira gibi sorular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ak Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalardan sonra artmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli zammını yüzde 30'a kadar yükseltti. Peki, öğretmen maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...

2023 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

6. enflasyonla birlikte memur maaş zammı yüzde 16,47 oranında hesaplandı.

Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile memur zammı yüzde 30 oldu!

Buna göre 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 15 bin 959 sınırına geldi.

ÜCRETLİ, SÖZLEŞMELİ, UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI

1/8 – 1/4 öğretmen maaşları yanı sıra sözleşmeli ve ücretli öğretmen maaşı da farklı bir artış yaşayacak. Öte yandan uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları alanlar da son düzenleme ile ek ödemelerine kavuşacak:

Uzman öğretmen maaşları 2 bin 250 TL,

Başöğretmen maaşları 4 bin 500 TL ek ödeme alacak.

ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Öğretmen maaşları ocak zammı, toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı gibi kalemlerden oluşacak artışlarını ne zaman alacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yıl göz önünde bulundurulduğunda zamlı maaşların 15 Ocak tarihi itibarıyla yatması bekleniyor.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Hukukçular, doktorlar, askerler ve polisler gibi birçok meslek grubunun kendine özgü kanunu varken öğretmenler için böyle bir durum söz konusu değildi. Bir süredir bu kapsamda beklenti içinde olan öğretmenlere sevindiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alınacak.

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Öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Ocak zammı ile yeni zamlı öğretmen maaşı 2023 belli oldu!
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