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Giriş Tarihi: 24.10.2022 07:15

Reyting sonuçları Pazar 23 Ekim açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Pazar 23 Ekim açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reytingleri bugün de sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başladı. Pazar günü ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için yarıştı. Dünün yayın akışında Teşkilat ve Yargı gibi dizilerin yeni bölümleri yer alıyordu. Reyting sıralaması tablosu medya gündeminin en önemli konuları arasında yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan ilk 10 program yayın hayatına devam ediyor. İşte, reyting sonuçları Pazar 23 Ekim…

Reyting sonuçları 23 Ekim Pazar günü araştırmasıyla gündemdeki yerini aldı. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi dikkat çekiyor. Sıralamada yükselmek isteyen diziler ve programlar her hafta sonuçları kontrol etmeye devam ediyor. Reyting sıralaması sabah saatlerinde yanıt buluyor. İşte, sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI PAZAR 23 EKİM

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 23 Ekim reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.

Geçen haftanın sonuçları için...

GEÇEN HAFTA REYTİNG SIRALAMASI (16 EKİM 2022)

Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Teşkilat", 2. sırada Kanal D'de ekrana gelen "Yargı" yer aldı.

AB'de ise yine 1.sırada "Teşkilat", 2.sırada "Yargı" yer alırken 3.sıraya "Masterchef Türkiye" adını yazdırdı.

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Reyting sonuçları Pazar 23 Ekim açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
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