Reyting sonuçları Pazar 23 Ekim açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları 23 Ekim Pazar günü araştırmasıyla gündemdeki yerini aldı. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi dikkat çekiyor. Sıralamada yükselmek isteyen diziler ve programlar her hafta sonuçları kontrol etmeye devam ediyor. Reyting sıralaması sabah saatlerinde yanıt buluyor. İşte, sonuçları…