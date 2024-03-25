Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı sonuçları açıklandı mı? 2024 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi

DEĞERLENDİRME AŞAMASI

Atama sürecinde yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunan adayların ataması gerçekleşmeyecek. Atamaları yapılmış olsa dahi böye bir durumda iptal söz konusu olacak.

Öte yandan ataması yapılan ve branşa uygunluğu belirlenen adayların da istenilen süre içerisinde belgelerini teslim etmemesi halinde göreve başlatılmayacak.

Başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adaylar da aynı şekilde atama dışı kalacak. Böyle bir durumda yedek liste 1. sıradan itibaren alımlar yapılmaya başlayacak.