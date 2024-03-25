Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı sonuçları açıklandı mı? 2024 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak sorularıyla gündemdeki yerini koruyor. 27 bin personel alımı kapsamında yapılan atamaların devam etmesiyle ertelenen İŞKUR kura çekimi için yeni tarih belirlenmiş ve adaylarla paylaşılmıştı. Bu noktada gözler bakanlık duyurularına dönmüş durumda. İşte; 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama hakkında merak edilenler...
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi personel alımında devam eden atamalar nedeniyle ertelenmişti. Yeni tarih Nisan ayına alındı. Adayların geri sayımı sürüyor.
Bakanlık duyurularında paylaşılan bilgiye göre İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi 3-4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.
BAKAN KOCA AÇIKLADI: MÜLAKAT YOK!
Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu sözleri kaydetti:
"İŞ-KUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içinde Bakanlığımız merkezinden noter huzurunda ve Youtube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız."
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
3-4 Nisan 2024 tarihlerinde canlı yayın ile takip edilmesi beklenen Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işlemleri kura tarihinin akşamı bekleniyor.
Önceki alımlara bakıldığında kura gününün akşamı veya bir sonraki gün sisteme düşen sonuçların 4-5 Nisan tarihlerinde sisteme işlenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü takip ediliyor.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi detaylarının paylaşıldığı gibi sonuçların ve atamaya ilişkin bilgilerin de Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmesi bekleniyor.
DEĞERLENDİRME AŞAMASI
Atama sürecinde yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunan adayların ataması gerçekleşmeyecek. Atamaları yapılmış olsa dahi böye bir durumda iptal söz konusu olacak.
Öte yandan ataması yapılan ve branşa uygunluğu belirlenen adayların da istenilen süre içerisinde belgelerini teslim etmemesi halinde göreve başlatılmayacak.
Başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adaylar da aynı şekilde atama dışı kalacak. Böyle bir durumda yedek liste 1. sıradan itibaren alımlar yapılmaya başlayacak.