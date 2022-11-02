Sağlık Raporu Sorgulama - E-Devlet Sağlık Kurulu Raporu Sorgulama Nasıl Ve Nereden Yapılır?

Sağlık kurulu raporu sorgulama işlemi, özellikle kurum, iş, emeklilik ya da sürücü belgesi için yapılan başvurularda yapılmaktadır. Vatandaşlar için büyük bir kolaylık olan E-Devlet hizmetinde sağlık raporu sorgulama ve malulen emeklilik sağlık raporu sorgulama gibi işlemleri yapmak mümkün. Gelin hep birlikte sizler için hazırladığımız içerikte yer alan, sağlık kurulu raporu sorgulama işlemi nasıl yapıldığına dair bilgilere göz gezdirelim.

E-Devlet Üzerinden Sağlık Kurulu Raporu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Teknolojinin hayli geliştiği çağımızda, kamu hizmetlerini online olarak kullanmaya imkan sağlayan E-Devlet hizmetine her gün milyonlarca vatandaş giriş yapmaktadır. Çeşitli kamu kurumları ile ilgili birçok başvuru, sorgulama, talep gibi işlemleri halletmenin mümkün olduğu E-Devlet hizmeti uygulamasından bireyler sağlık raporlarını da sorgulayabilmektedir.

Sağlık Raporu Sorgulama Nereden Yapılır?

Sağlık raporu, kişinin herhangi bir duruma engel rahatsızlığı olmadığına ya da mevcut rahatsızlığı, reçeteleri hakkında bilgilere dair sağlık kuruluşu tarafından verilen onaylı bir belgedir. Sağlık kurulu raporu sürücü belgesi, vize, nikah, iş başvurusu gibi pek çok işlem için vatandaşlardan istenilen bir belgedir. Sağlık kurulu raporunuzu E-Devlet uygulaması üzerinden sorgulayabilirsiniz. Sizler için hazırladığımız adımları takip ederek E-Devlet sağlık kurulu raporu sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

E-Devlete giriş> E-Hizmetler> Sağlık Hizmetleri> Kişisel Sağlık Bilgi Formu

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