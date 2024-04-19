Seni seviyorum demek onlar için işkence! Aşkını içine atan 4 burç…

Konu duygular olduğunda içine kapanan 3 burçtan bahsedeceğiz. Eğer bu 3 burçtan biriyle ilişkiniz varsa, sizi sevmediğini düşünmeyin. Onlar duygularını içine hapsedip, sevgilerini tavırlarıyla yansıtan aşıklar…
BAŞAK BURCU
Mesafe deyince akla ilk gelen burçtur Başaklar… Zeki olmalarıyla bilinen bu kişiler, duygulardan daha çok tavırlara önem gösterirler. Sevdikleri için her türlü fedakarlığı yapabilirler fakat bir 'seni seviyorum' sözünü ne yazık ki çok görürler. Başak burcu, gerçekten seviyorsa bunu her bir hareketi ile gösterebilir ama onlardan sevgi sözcükleri duymayı bekliyorsanız çok fazla umutlanmamanızı tavsiye ederiz.
Sevdiklerini kıskanmakta üstlerine yoktur. İlişkide sadakat gören Akrep Burcu, eğer bu işin ciddiyetini anlarsa kesinlikle karşılığını verecektir, tıpkı Başak Burcunda olduğu gibi…
OĞLAK BURCU
Aşka inançları ne yazık ki düşüktür. Güven ve sadakat konusunda sorun yaşarlar. Duygularını gizlemeye bayılırlar ve son derece sert mizaçları vardır. Gerçekçi ve maddi odaklı olan Oğlak Burçları sanmayın ki kötü bir sevgili.
Eğer bir Oğlak'ın güvenini kazandıysanız sizler için her şeyi feda edebilir. Ancak şunu da söylemeden geçmeyelim; gerçekçi oldukları için biraz 'kırıcı' olabilirler ama bunu sizi sevmediği için yapmaz. Bu, onun hayata bakış açısıdır.
Muhalif karakterli bir burç olan Yaylar, genelde ciddi ilişkiden kaçınırlar. Özgürlüklerine düşkündürler ve hayatına aldığı kişinin kendilerini kısıtlamalarını istemezler. Sıkça söylenen sevgi sözcükleri Yayları boğabilir. Bu tarz cümleleri söyleyemedikleri gibi karşı taraftan da sık sık duymaktan rahatsız olabilirler. Önemli olan onlar için keyifli ve eğlenceli va
YAY BURCU