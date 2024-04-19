Seni seviyorum demek onlar için işkence! Aşkını içine atan 4 burç…





BAŞAK BURCU



Mesafe deyince akla ilk gelen burçtur Başaklar… Zeki olmalarıyla bilinen bu kişiler, duygulardan daha çok tavırlara önem gösterirler. Sevdikleri için her türlü fedakarlığı yapabilirler fakat bir 'seni seviyorum' sözünü ne yazık ki çok görürler. Başak burcu, gerçekten seviyorsa bunu her bir hareketi ile gösterebilir ama onlardan sevgi sözcükleri duymayı bekliyorsanız çok fazla umutlanmamanızı tavsiye ederiz.