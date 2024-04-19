Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Haberleri Seni seviyorum demek onlar için işkence! Aşkını içine atan 4 burç…
Giriş Tarihi: 19.4.2024 09:46 Son Güncelleme: 19.4.2024 10:07

Seni seviyorum demek onlar için işkence! Aşkını içine atan 4 burç…

Kimi aşıklar her bir sözüyle sevdiğini mest ederken kimi aşıklar da seni seviyorum cümlesini bile söyleyemezler. Bu kişiler duygularını kelimelere dökemese de tavırlarıyla gösterebilir. Kimi zaman da duygusal olarak savunmasız olan kişiler, hislerini belli etmekten kaçınabilirler. Doğum haritalarımızdaki açılar, karakter belirlemede etkili olabilir. Şimdi bahsedeceğimiz bu 4 burç ise duyguları konusunda son derece içine kapanık…

Seni seviyorum demek onlar için işkence! Aşkını içine atan 4 burç…

Konu duygular olduğunda içine kapanan 3 burçtan bahsedeceğiz. Eğer bu 3 burçtan biriyle ilişkiniz varsa, sizi sevmediğini düşünmeyin. Onlar duygularını içine hapsedip, sevgilerini tavırlarıyla yansıtan aşıklar…



BAŞAK BURCU

Mesafe deyince akla ilk gelen burçtur Başaklar… Zeki olmalarıyla bilinen bu kişiler, duygulardan daha çok tavırlara önem gösterirler. Sevdikleri için her türlü fedakarlığı yapabilirler fakat bir 'seni seviyorum' sözünü ne yazık ki çok görürler. Başak burcu, gerçekten seviyorsa bunu her bir hareketi ile gösterebilir ama onlardan sevgi sözcükleri duymayı bekliyorsanız çok fazla umutlanmamanızı tavsiye ederiz.



AKREP BURCU

Tutkulu aşıktırlar ancak asla seni seviyorum diyemezler. Duygusal bağlantılarda her zaman gardlarını yüksek tutarlar. Akrep Burcu, duygularını her zaman yoğun yaşar ama siz bunu bilemezsiniz. Peki neden? Çünkü içine atar.



Sevdiklerini kıskanmakta üstlerine yoktur. İlişkide sadakat gören Akrep Burcu, eğer bu işin ciddiyetini anlarsa kesinlikle karşılığını verecektir, tıpkı Başak Burcunda olduğu gibi…



OĞLAK BURCU

Aşka inançları ne yazık ki düşüktür. Güven ve sadakat konusunda sorun yaşarlar. Duygularını gizlemeye bayılırlar ve son derece sert mizaçları vardır. Gerçekçi ve maddi odaklı olan Oğlak Burçları sanmayın ki kötü bir sevgili.



Eğer bir Oğlak'ın güvenini kazandıysanız sizler için her şeyi feda edebilir. Ancak şunu da söylemeden geçmeyelim; gerçekçi oldukları için biraz 'kırıcı' olabilirler ama bunu sizi sevmediği için yapmaz. Bu, onun hayata bakış açısıdır.



YAY BURCU

Muhalif karakterli bir burç olan Yaylar, genelde ciddi ilişkiden kaçınırlar. Özgürlüklerine düşkündürler ve hayatına aldığı kişinin kendilerini kısıtlamalarını istemezler. Sıkça söylenen sevgi sözcükleri Yayları boğabilir. Bu tarz cümleleri söyleyemedikleri gibi karşı taraftan da sık sık duymaktan rahatsız olabilirler. Önemli olan onlar için keyifli ve eğlenceli va
ARKADAŞINA GÖNDER
Seni seviyorum demek onlar için işkence! Aşkını içine atan 4 burç…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA