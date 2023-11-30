Tokatlı Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Tokatlı Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Tokatlı Kanyonu'nun etkileyici güzelliği, akan suların oluşturduğu derin ve keskin kayalık yamaçlarla şekillenmiştir. Yükseklikleri bazen 100 metreyi aşan bu kayalıklar, zamanın ve suyun birleşimiyle olağanüstü şekiller almıştır. Kanyonun içerisinden akan derin mavi sular, doğanın bu büyüleyici yaratıcılığını ortaya koyar niteliktedir. Tokatlı kanyonu nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar ve müze kart geçiyor mu gibi sorular doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin merak ettiği hususlardır.

Tokatlı Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Tokatlı Kanyonu, Karabük iline bağlı olan Safranbolu ilçesinde gizemli ve doğal güzellikleriyle büyüleyen bir doğal oluşumdur. Safranbolu'nun sakin ve mistik atmosferinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan bu kanyon, yemyeşil vadiler arasında yer alır ve muhteşem doğa manzaraları sunar.

Özel Araçla: Safranbolu'dan Tokatlı Kanyonu'na özel araçla gitmek isteyenler, Safranbolu'dan çıkıp E-80 Karayolu'na bağlanarak D755 Karayolu üzerinden yaklaşık 8 kilometrelik bir mesafe ile kanyona ulaşabilirler. Kanyonun girişi, tabelalarla genellikle belirtilmiştir.

Toplu Taşıma İle: Safranbolu'dan Tokatlı Kanyonu'na toplu taşıma ile gitmek isteyenler için öncelikle Safranbolu'dan minibüs, dolmuş veya otobüsle Karabük merkeze ulaşım sağlanabilir. Daha sonra Karabük'ten Tokatlı Kanyonu'na giden dolmuş veya minibüslerle seyahat edilebilir. Tokatlı Kanyonu'na giden minibüsler veya dolmuşlar için yerel otogar veya terminal gibi merkezlerden kalkış saatleri ve güzergahlar hakkında bilgi alınabilir.

Tokatlı Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Tokatlı Kanyonu'nun giriş ücreti 20 TL'dir. Müzekart Tokatlı Kanyonunda geçersizdir. Kanyon içerisinde bulunan cam teras ve zeplin gibi diğer aktiviteler için ekstra ücret ödemeniz gerekmektedir. Kanyonun doğal güzelliklerini en güzel şekilde izleyebilmek için gündüz saatlerinde ziyaret etmenizde fayda vardır.