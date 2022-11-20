TRT 1 frekans bilgileri: 2022 Dünya Kupası maçları canlı yayın TRT 1 frekans bilgileri ile nasıl ve nereden izlenir?

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası turnuvası 20 Kasım 2022 Pazar akşamı oynanacak Katar Ekvador maçı ile başlayacak. Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınla ekranlara taşınacak. Maçların kesintisiz olarak izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yapıldı. Hal böyle olunca milyonlarca futbolsever, ''Dünya Kupası maçları nasıl, nereden izlenir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 Dünya Kupası maçları canlı yayın TRT 1 frekans bilgileri ile nasıl ve nereden izlenir? İşte, TRT 1 frekans bilgileri ve TRT Spor, TRT 4K kanalları frekans güncellemesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Dünya Kupası turnuvasındaki tüm maçların TRT'de olacağı duyuruldu.
Bu akşam başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınla ekranlara taşınacak. Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.
TRT, Dünya Kupası maçlarının Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısında bulundu.
Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.
TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4
Katar'da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası turnuvası açılışında Katar ile Ekvador ile karşı karşıya gelecek.
Katar Ekvador maçı, 20 Kasım 2022 Pazar günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak.
.