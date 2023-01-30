Turizm Çeşitleri Kaça Ayrılır? Ülkemizdeki Turizm Çeşitleri Nelerdir, Nasıl Sınıflandırılır?

Her mevsimin doyasıya yaşandığı ülkemizde pek çok turizm çeşidi mevcuttur diyebiliriz. Özellikle yaz aylarında birçok turistin akınına uğrayan ülkemizde turizm çeşitleri nelerdir, nasıl sınıflandırılır merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Sizler için hazırladığımız bu yazımızda turizm çeşitleri kaça ayrılır sorusunun yanıtlarına ve alternatif turizm çeşitleri neler olduğuna yer verdik.

Turizm Çeşitleri Kaça Ayrılır, Nasıl Sınıflandırılır?

İnsan kitlelerinin belirli ve çeşitli amaçlarla başka ülke yahut şehirlerde yaptıkları gezi ve konaklama eylemleri kapsayan sektör turizmdir. Turizm çeşitleri deyince akla genellikle deniz tatili ve kış sporları gelse de oldukça geniş bir yelpazede inceleyebiliriz. Turizm türleri sınıflandırması yapılırken, turizmin yapılış amacı ve kitle baz alınır. Turizm türleri iç ve dış, grup ve bireysel ve turizmin yapılış amaçlarına göre sınıflandırılır. Bahsi geçen turizm türlerini açıklamaları ile şöyle sıralayabiliriz;

Kış Turizmi: Kış aylarında tatil yapmak isteyen, kar tatili ve kayak sporlarını bir arada faaliyete geçirilmesi için gerekli koşulları sağlayan turizm türüdür. Örneğin, kayak merkezi tatili.

Deniz (Yaz) Turizmi: Havaların en sıcak olduğu yaz aylarında deniz, tekne ve plajlarda yapılan tatilleri kapsayan turizm türüdür. Örneğin, mavi tur.

Kültür Turizmi: Tarihi mekanları ve kültürel katkı için yapılan tatil, gezi ve seyahatleri kapsayan turizm türüdür. Örneğin, Çanakkale Anıt'ı gezisi.

Sağlık Turizmi: Bireylerin tedavi ve şifa amaçlı farklı bölgelerde yaptıkları hem tedavi hem tatilin bir arada yapıldığı turizm türüdür. Örneğin, kaplıca tatili.

İnanç Turizmi: Bireylerin inançları ve kutsal değerlerinin simgesi olan yerlere yaptıkları ziyaretleri kapsayan turizm türü. Örneğin, Umre ziyareti.

Kongre (İş) Turizmi: Seminer, kongre, mesleki eğitim ve iş gibi nedenlerle yapılan seyahatler sırasında turistik olanaklarında bulunduğu turizm türü.

Gastronomi Turizmi: Bir yöreye ait lezzetleri ve o yörenin mutfağını tanıma amaçlı yapılan seyahatler ve o seyahatlerde turistik imkanlarında bulunduğu turizm türü.

Ülkemizdeki Turizm Türleri Nelerdir?

Ülkemiz 4 mevsimin yaşandığı, pek çok coğrafi güzelliğe ev sahipliği yapan topraklara sahip olduğu için turizm sektöründe oldukça gelişmiştir. Coğrafi avantajlarının yanı sıra ülkemizin dört bir yanında dünyaca ünlü tarihi mekanların olması, şifalı sulara sahip kaplıcaları ve yine dünyaca bilinen Türk Mutfağı sayesinde birçok turizm türü ülkemizde yapılmaktadır. Ülkemizde başarıyla yapılan en gelişmiş turizm türleri şunlardır;