Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Haberleri Yalı Çapkını izleyicisini üzecek o haber geldi! Dizinin sevilen ismi rakip diziye geçiyor
Giriş Tarihi: 8.12.2023 11:39 Son Güncelleme: 8.12.2023 11:42

Yalı Çapkını izleyicisini üzecek o haber geldi! Dizinin sevilen ismi rakip diziye geçiyor

Diziye yeni sezonda birçok oyuncu katılırken, bazı oyuncular da diziye veda etmişti. Seyirciyi üzen ayrılıklar yaşanan dizide sevilen oyuncu rakip diziye geçecek iddiası izleyenleri üzdü. Peki, o oyuncu kim? hangi diziye geçecek? İşte, Yalı Çapkını izleyicisini üzecek o haber...

Yalı Çapkını izleyicisini üzecek o haber geldi! Dizinin sevilen ismi rakip diziye geçiyor

Yalı Çapkını, Fuat Korhan karakterine hayat veren Doğukan Polat diziden ayrılışıyla sevenlerini üzmüştü. Ölüm sahnesiye diziye veda eden oyuncu seyircinin duygusal anlar yaşamasına sebep olmuştu.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide gelişen bu ani ayrılık sonrası, sevilen oyuncu Doğukan Polat'ın yeni projesi oldukça merak edildi. Sevilen oyuncunun yeni rolünü duyanlar ise şaşkına döndü.

Yalı Çapkını'nın Fuat'ı Doğukan Polat: Karakterimin kendiyle ilgili çatışmalarını çok sevdim | N-Life

Star TV ekranlarında yayımlanan Yalı Çapkını dizisine apar topar veda etmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Yalı Çapkını dizisinde Fuat rolüyle seyirci karşısına çıkan Doğukan Polat'ın yeni dizi projesi merak konusuydu.

SEVİLEN OYUNCUNUN YENİ ADRESİ

Doğukan Polat'ın yeni adresi belli oldu! Yeni dizi projesi için el sıkıştı. Geçen sezon Yalı Çapkını'nda Fuat rolüyle seyirci karşısına çıkan Polat Yalı Çapkını'ndan ayrıldıktan sonra "Ağlayan Gelin" dizisiyle kamera karşısına geçmeye karar verdi.

Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Doğukan Polat, veda paylaşımıyla duygulandırdı - Magazin - İzmir'e Dair

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT1'de yayınlanacak olan dizi Bozdağ Film imzalı… Yıldız Aşanboğa'nın yöneteceği dizide Doğukan Polat, "Ünal" rolüne hayat verecek.

281741.jpg

Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in yazdığı dizide Doğukan Polat kötü adamı canlandıracak ve ters köşe bir karakterle seyirci karşısına çıkacak. Başrol kadın oyuncu arayışı süren dizide Feyyaz Şerifoğlu, Sinan Tuzcu, Ekin Mert Daymaz, Meral Çetinkaya, Sinem Öztürk, Noyan Uzer ve Sidar Tublek rol alacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yalı Çapkını izleyicisini üzecek o haber geldi! Dizinin sevilen ismi rakip diziye geçiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA