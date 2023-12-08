Yalı Çapkını izleyicisini üzecek o haber geldi! Dizinin sevilen ismi rakip diziye geçiyor

Yalı Çapkını, Fuat Korhan karakterine hayat veren Doğukan Polat diziden ayrılışıyla sevenlerini üzmüştü. Ölüm sahnesiye diziye veda eden oyuncu seyircinin duygusal anlar yaşamasına sebep olmuştu.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide gelişen bu ani ayrılık sonrası, sevilen oyuncu Doğukan Polat'ın yeni projesi oldukça merak edildi. Sevilen oyuncunun yeni rolünü duyanlar ise şaşkına döndü.

Star TV ekranlarında yayımlanan Yalı Çapkını dizisine apar topar veda etmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Yalı Çapkını dizisinde Fuat rolüyle seyirci karşısına çıkan Doğukan Polat'ın yeni dizi projesi merak konusuydu.

SEVİLEN OYUNCUNUN YENİ ADRESİ

Doğukan Polat'ın yeni adresi belli oldu! Yeni dizi projesi için el sıkıştı. Geçen sezon Yalı Çapkını'nda Fuat rolüyle seyirci karşısına çıkan Polat Yalı Çapkını'ndan ayrıldıktan sonra "Ağlayan Gelin" dizisiyle kamera karşısına geçmeye karar verdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT1'de yayınlanacak olan dizi Bozdağ Film imzalı… Yıldız Aşanboğa'nın yöneteceği dizide Doğukan Polat, "Ünal" rolüne hayat verecek.

Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in yazdığı dizide Doğukan Polat kötü adamı canlandıracak ve ters köşe bir karakterle seyirci karşısına çıkacak. Başrol kadın oyuncu arayışı süren dizide Feyyaz Şerifoğlu, Sinan Tuzcu, Ekin Mert Daymaz, Meral Çetinkaya, Sinem Öztürk, Noyan Uzer ve Sidar Tublek rol alacak.