"Yanımda annem gibi duruyorsun" diyen kocaya büyük ders! "38 kilo verip boşadım..."

Paylaştığı görüntü ise; yaşadığı değişime dair yorumuyla da büyük dikkat çekti. "Beni aşağılayan adama 38 kio verip ders verdim boşadım" diyerek not düşen kadına binlerce destek yorumu geldi.

Binlerce kişiden yorum yağan gönderiye; "Ben bile pişman oldum" diyenlerin yanı sıra eşine asla geri dönmemesini tavsiye eden, eski eşinin tavrını eleştiren birçok kişi kadına destek verdi.