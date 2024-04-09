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Giriş Tarihi: 9.4.2024 11:46

"Yanımda annem gibi duruyorsun" diyen kocaya büyük ders! "38 kilo verip boşadım..."

Sosyal medyada, son günlerde paylaşılan bir görüntü oldukça dikkat çekti. Evliliğinde sorunlar yaşayan genç bir kadın, eşinin kendisine "annem gibi duruyorsun" yanımda demesinin ardından tam 38 kilo verdi. Ardından paylaştığı görüntüde ise değişimiyle dikkat çeken kadın, diğer kadınlara adeta ders niteliğinde deneyimini paylaştı. İşte ayrıntılar...

Yanımda annem gibi duruyorsun diyen kocaya büyük ders! 38 kilo verip boşadım...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından büyük dikkat çeken genç kadın, kocasının kendisine "Boşanmak istiyorum yanımda annem gibi duruyorsun" demesinin ardından yaşadığı psikolojik baskıya rağmen kendine odaklanmaya karar verdi.

Kilo verme sürecine girmeye karar veren kadın, tam 38 kilo vererek adeta bambaşka bir insana dönüştü. Genç kadının son halini görenler, büyük bir şaşkınlık yaşadılar.

Paylaştığı görüntü ise; yaşadığı değişime dair yorumuyla da büyük dikkat çekti. "Beni aşağılayan adama 38 kio verip ders verdim boşadım" diyerek not düşen kadına binlerce destek yorumu geldi.

Binlerce kişiden yorum yağan gönderiye; "Ben bile pişman oldum" diyenlerin yanı sıra eşine asla geri dönmemesini tavsiye eden, eski eşinin tavrını eleştiren birçok kişi kadına destek verdi.

Genç kadının çok konuşulan görüntüsü, aynı zamanda diğer kadınlara da harekete geçmek için ilham veren bir gönderi olarak değerlendirildi.

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"Yanımda annem gibi duruyorsun" diyen kocaya büyük ders! "38 kilo verip boşadım..."
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