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AK Parti teşkilatı huzurevini ziyaret etti

Kırşehir'de 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası dolayısıyla AK Parti Kırşehir İl Yönetim Kurulu üyeleri Huzurevi’ne giderek yaşlıları ziyaret etti.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 16:48
AK Parti teşkilatı huzurevini ziyaret etti

Ak Parti il binasında bir açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yağmur, AK Parti hükümeti ile devletin bütün imkânları seferber ederek, yaşlı ve kimsesizlere sahip çıktığını söyledi. Yağmur, yaptığı açıklamada "Hükümetimizin sosyal devlet ilkesini hayata geçirmek, devletin şefkat ve merhamet elini insanımıza uzatmak, yediden yetmişe bütün insanlarımıza hizmet üretmek için yaptığı çalışmaları bütün vatandaşlarımız çok iyi bilmektedir.

Bütün hayatını, bütün emeğini ailesine, milletine, ülkesine adamış yaşlılarımıza hizmet götürmek, onları memnun etmek, hepimiz için toplumsal bir görev olduğu kadar, aynı zamanda bir insanlık görevidir" dedi.

Huzurevinde yaşlı ziyaretinde bulunan AK Parti teşkilatı yaşlıların hayat hikayelerini dinleyerek taleplerini aldı.

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AK Parti teşkilatı huzurevini ziyaret etti
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