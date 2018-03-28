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'ya larıSarı tozu gören vatandaşlar şaşırdı

'da sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar gördüğü ları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 14:59
Çankırı'ya çöl tozlarıSarı tozu gören vatandaşlar şaşırdı

'da vatandaşlar sabah iş yerlerine gitmek için dışarıya çıktıklarında araçların üzerinde belirgin halde görünen sarı ların nedenini merak etti. Sarı tozun nedenini araştıran Zihni Seyhan, "Sabah kalktığımda arabanın üzeri hep toz olmuş. Biraz çamur biraz toz. Bu daha temizlenmiş hali. Diğer arabalarda da var gördüğüm kadarıyla. İnternetten kısa bir araştırma yaptım. Bu ülkenin belirli yerlerinde yağan bir şeymiş. Sarı toz bulutu diyorlar, sarı çamur diyorlar. Aslında Çankırı'mızın havası da temiz ama neden olduğunu anlamış değilim. Sağlık açısından kötü bir şey değil diye düşünüyorum. Bu sene de Çankırı'ya bir damla bile kar yağmadı" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının dün gece saatlerine kadar Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak çevrelerinde etkili olmasının beklendiği uyarısı yapılmıştı.

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Çankırı'ya çöl tozlarıSarı tozu gören vatandaşlar şaşırdı
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