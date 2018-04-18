Akaryakıt istasyonu çalışanı silahlı gaspçıyı etkisiz hale getirdi

Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen Mehmet G. (25), aracına 100 liralık yakıt aldı.Araçta bulunan tabancayı, akaryakıt istasyonu çalışanı Ramazan Akil'e doğrultan Mehmet G, paraları istedi. Cebindeki paraları veren Akil, daha fazlası için kasaya gitmeleri gerektiğini söyledi.

Kasanın bulunduğu bölüme girdikleri sırada Mehmet G'nin dalgınlığından faydalanan Akil, yaşanan arbede sırasında tabancayı aldı, diğer çalışanların yardımıyla gaspçıyı etkisiz hale getirdi.Elindeki tabancanın kurusıkı olduğu belirlenen Mehmet G, olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.

"BİZE EMANET EDİLEN, EKMEĞİNİ YEDİĞİM İŞ YERİMİ KORUDUM"

Ramazan Akil, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yeri sahibinin geceleri istasyonu kendilerine emanet ettiğini belirterek, "Silahı bana doğrulttuğunda ailem, çocuğum geldi aklıma ama bize emanet edilen, ekmeğini yediğim iş yerimi korudum. Başkalarına teslim etmemek için gerekeni yaptım." diye konuştu.

Ramazan Akil'in iş yeri sahibi tarafından bir maaş ikramiye ile ödüllendirildiği öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.Görüntülerde, otomobille gelen Mehmet G"nin tabancayı Ramazan Akil"e doğrultması, paraları alması, birlikte kasanın bölüme doğru ilerlemeleri ve aralarında yaşanan arbede yer alıyor.