Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Konya Bölge Haberleri > Akaryakıt istasyonu çalışanı silahlı gaspçıyı etkisiz hale getirdi

çalışanı silahlı çıyı etkisiz hale getirdi

'da ndan aracına yakıt alıp, elinde silahla çalışanları gasbeden silahlı kişi, bir iş yeri çalışanı tarafından etkisiz hale getirilip jandarmaya teslim edildi.

AA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 13:44
Akaryakıt istasyonu çalışanı silahlı gaspçıyı etkisiz hale getirdi

Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'nde bulunan bir na gelen Mehmet G. (25), aracına 100 liralık yakıt aldı.Araçta bulunan tabancayı, akaryakıt istasyonu çalışanı 'e doğrultan Mehmet G, paraları istedi. Cebindeki paraları veren Akil, daha fazlası için kasaya gitmeleri gerektiğini söyledi.

Kasanın bulunduğu bölüme girdikleri sırada Mehmet G'nin dalgınlığından faydalanan Akil, yaşanan arbede sırasında tabancayı aldı, diğer çalışanların yardımıyla çıyı etkisiz hale getirdi.Elindeki tabancanın kurusıkı olduğu belirlenen Mehmet G, olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.

"BİZE EMANET EDİLEN, EKMEĞİNİ YEDİĞİM İŞ YERİMİ KORUDUM"

Ramazan Akil, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yeri sahibinin geceleri istasyonu kendilerine ettiğini belirterek, "Silahı bana doğrulttuğunda ailem, çocuğum geldi aklıma ama bize emanet edilen, ekmeğini yediğim iş yerimi korudum. Başkalarına teslim etmemek için gerekeni yaptım." diye konuştu.

Ramazan Akil'in iş yeri sahibi tarafından bir ile lendirildiği öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.Görüntülerde, otomobille gelen Mehmet G"nin tabancayı Ramazan Akil"e doğrultması, paraları alması, birlikte kasanın bölüme doğru ilerlemeleri ve aralarında yaşanan arbede yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Akaryakıt istasyonu çalışanı silahlı gaspçıyı etkisiz hale getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN