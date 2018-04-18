Lale tarlalarında kırım başladıı

Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde sonbahar mevsiminde bir şirket tarafından 400 dönümlük araziye dikimi gerçekleştirilen 25 milyon adet lalenin kırımı başladı. Kadın işçiler tarafından el ile kırımı gerçekleştirilen lalelerin Haziran ayında hasadının yapılması bekleniyor. Şirket Üretim Müdürü Ceyhun Büyükköse, lale kırımının tohumun güç yapısını arttırmak için gerçekleştirdiğini belirtti.

Büyükköse, "2018 lale kırımımız başladı. Laleyi Ekim, Kasım ayında tarlaya diktik. Nisan'ın ilk haftası ile çiçeklenme başladı. Nisanın son haftasına girince kırım işlemini başlattık. Kırımdaki amacımız, laledeki çiçekteki gücü alıp tohuma aktarmak, tohumun kalitesini arttırmaktır, büyütmektir" dedi.



LALE HASADI HAZİRAN AYINDA BAŞLIYOR

Büyükköse lale hasadının Haziran'ın ilk haftasında başladığını da kaydederek, "Bir, bir buçuk aylık sulamadan sonra Haziran'ın ikinci haftasına doğru laleyi topraktan hasat edeceğiz. Daha sonra gidip diğer işletmemizde yıkanma, temizleme ve boyutlanma gibi işlemlerden geçerek satışa hazır hale gelecektir. Bu sezon yaklaşık 400 dönüm kadar lale ekimimiz oldu.

Bu 400 dönümlük alandan 25 milyon adet lale hasat etmeyi bekliyoruz. Hasadımız Haziran'ın ikinci haftası, Temmuz'un ilk haftası arası başlar. Lale satışı ülkemizin yüzde doksanına şirketimiz tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca 11 ülkeye Türk Cumhuriyetleri ülkelerine ihraç etmekteyiz" ifadelerini kaydetti.

