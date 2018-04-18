Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Konya Bölge Haberleri > Niğde Belediyesinden Geri Dönüşümde Örnek Proje

Belediyesinden de Örnek

Belediyesi noktasında attığı adımlarla çevreye ciddi anlamda katkılar sağlıyor.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:27
Niğde Belediyesinden Geri Dönüşümde Örnek Proje

Belediye Başkanı Rifat Özkan'ın talimatlarıyla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İş Adamları Derneği İktisadi İşletmesi (TÜBİSAD) arasında elektronik atık toplama noktasında anlaşma yapıldı. Bu kapsamda 2018 yılı itibariyle belediye mücavir alanları içerisinde oluşacak olan atık elektrik elektronik eşyaların toplanması ile ilgili anlaşma gerçekleştirildi.

Ömer Halisdemir Meydanı'na yerleştirilen atık elektrik elektronik toplama noktasına vatandaşlar oluşan atıkları rahatlıkla getirebilecek ve söz konusu atıkların e kazandırılması sağlanacak.

Vatandaşın talebi ve ihtiyaç noktasında toplama noktalarının artırılacağı belirtildi. İç mekan kutularının da kurumlara dağıtılacağı bildirilirken, vatandaştan gelen talep üzerine Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da vatandaşların evlerinden elektronik atıklar alınabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Niğde Belediyesinden Geri Dönüşümde Örnek Proje
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN