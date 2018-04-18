Niğde Belediyesinden Geri Dönüşümde Örnek Proje

Belediye Başkanı Rifat Özkan'ın talimatlarıyla Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İş Adamları Derneği İktisadi İşletmesi (TÜBİSAD) arasında elektronik atık toplama noktasında anlaşma yapıldı. Bu kapsamda 2018 yılı itibariyle belediye mücavir alanları içerisinde oluşacak olan atık elektrik elektronik eşyaların toplanması ile ilgili anlaşma gerçekleştirildi.

Ömer Halisdemir Meydanı'na yerleştirilen atık elektrik elektronik toplama noktasına vatandaşlar oluşan atıkları rahatlıkla getirebilecek ve söz konusu atıkların geri dönüşüme kazandırılması sağlanacak.

Vatandaşın talebi ve ihtiyaç noktasında toplama noktalarının artırılacağı belirtildi. İç mekan kutularının da kurumlara dağıtılacağı bildirilirken, vatandaştan gelen talep üzerine Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da vatandaşların evlerinden elektronik atıklar alınabilecek.

