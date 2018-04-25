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'Dur' ihtarına uymayan lü sürücü polise çarptı

'da 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken, na çarparak yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü Varol G. gözaltına alındı. Varol G.'nin 1.84 lü olduğu saptandı.

DHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 11:56
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polise çarptı

?Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde uygulaması yapan trafik ekipleri, 42 HVD 01 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ancak sürücü 'dur' ihtarına uymayıp, Şeref Baştuğ'a (42) çarparak yoluna devam etti. Polis memuru Baştuğ yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

EVİNE GİDERKEN YAKALANDI

Sürücü, kazanın ardından otomobili yakınlardaki bir akaryakıt istasyonunun otoparkına bıraktıktan sonra kaçtı. Polis, plaka bilgilerinden otomobilin sahibinin, sağlık memuru Varol G. olduğunu belirledi. Varol G., Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'ndeki evinin yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. 1.84 alkollü olduğu saptanan Varol G.'ye, 6 bin lira para ceza kesildiği ve otomobilin trafikten men edildiği belirtildi.

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'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polise çarptı
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