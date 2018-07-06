Doğaseverler Yaka Kanyonu’nda buluştu

BEYŞEHIRLI
doğaseverler, Yaka Kanyonu'nda düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğinde biraraya geldi. Beyşehir Belediyesi'nin evsahipliğinde Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğinin son adresi Isparta
ilçesindeki Yaka Kanyonu oldu. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı ve Beyşehir Belediyesi Sosyal Etkinlikler Sorumlusu Mustafa Büyükkafalı, doğa turizminin gözde adreslerinden Isparta'nın Aksu- Yenişarbademli Karayolu üzerinde yer alan Yaka Köyü'nün güneyindeki Yaka Kanyonu'nda düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine Beyşehir'in yanısıra farklı il ve ilçelerden de yoğun bir katılım olduğunu söyledi. Metrelerce düz duvarlar, uzanan yollar ve arasından akan Anamas Dağı'nın kar sularıyla sadece Isparta'nın değil, tüm dünyanın da bilinmeyen gizli bir cenneti konumundaki Yaka Kanyonu'ndaki etkinliğe 85 doğaseverin katıldığını vurgulandı.