"Bir Şiir Bir Hayat Çile" sergisi açıldı

Sergi, Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu CNR EXPO Yeşilköy'deki "CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı" kapsamında açıldı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen sergide, Kısakürek'in özel eşyaları, kitapları, defterleri ve fotoğrafları özel bir konsept eşliğinde sunuluyor.

Serginin müzik planlaması Osman Duman tarafından yapılırken, tasarım uygulama da Zanexpo - Erhan Nuhoğlu imzası taşıyor.

Kısakürek'in "Çile" şiirinden yola çıkılarak hazırlanan ve dairesel bir düzene sahip olan sergide, şiirden bazı kısımlar yer alıyor.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeyma Kısakürek Sönmezocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kısakürek için "Bir Şiir Bir Hayat" sergi serisini başlattıklarını söyledi.

- "BURAYA GELENLER, KENDİLERİNİ ŞİİRİN İÇİNDE DOLAŞIYORMUŞ GİBİ HİSSEDECEK"

Necip Fazıl Kısakürek'in en bilinen şiirinin "Çile" olduğunu belirten Kısakürek, "O yüzden serinin ilk sergisi 'Çile' olmalıydı. Biz bu sergide Çile şiiri akışı içinde Üstad'ın yaşadığı fikir buhranı, sonsuzluğu araması, Allah'ı arama gayesini yansıtmaya çalıştık. Zaten şiir için de 'Mutlak hakikati aramadır' der Üstad. Dolayısıyla bir Üstad sergisi oluştururken bu zemine oturtmak bizim için daha anlamlı oldu." diye konuştu.

Kısakürek, farklı yerlerde de açılması planlanan "Çile" sergisinin ardından farklı şiirler için sergi açacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Olabildiğince 'Çile' şiirindeki can alıcı noktaları dekor olarak yerleştirdik. O buhranı vermeye çalıştık. Siz farkında olmadan bir yuvarlak geziyorsunuz aslında. O da çile şiirindeki 'Zamanın raksı ne, bir yuvarlakta? / Sonum varmış, onu öğrensem asıl?' dizelerine işaret ediyor. Böyle küçük detaylar var. Biraz dikkatle aslında o bütün çok iyi değerlendirilebilir. Buraya gelenler, kendilerini şiirin içinde dolaşıyormuş gibi hissedecek."