Çerkes Gelin’e 1 milyon 130 bin TL

43. Beyaz Çağdaş ve Modern Sanat Müzayedesi önceki gün İstanbul'da Swissotel'de yapıldı. 125 sanatçının 239 eserinin satışa çıktığı müzayedede en yüksek rakama Fahrelnissa Zeid
'in tabloları ulaştı.
Zeid'in bir öğrencisinin kardeşini resmettiği "Çerkes Gelin
" tablosu 1 milyon 130 bin liraya alıcı bularak müzayedenin en yüksek satış rakamına ulaşan eseri oldu. Sanatçının, Paris dönemine ait en önemli portreleri arasında gösterilen ve 1960'lı yıllarda Paris'te müze kurmuş Dina Vierny'yi resmettiği "Dina" isimli portresi ise 1 milyon 10 bin liraya satıldı. Toplam 120 adet tuval eseri olduğu bilinen Neşet Günal'ın meşhur "Abla ve Kardeşleri" ise 820 bin liraya alıcı buldu. Yaklaşık 2010'dan bu yana Neşet Günal'ın satışa çıkan en önemli yapıtı olarak gösterilen ve rekor kırması beklenen eser 550 bin-850 bin TL tahmini fiyat aralığı ile satışa çıkmıştı.
Müzayedede Burhan Doğançay'ın "Kurdela Serisi"nin en büyük ebatlı tuval yapıtlarından 1979 tarihli "Light My Fire" adlı eseri de 757 bin liraya satıldı.