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’ sayısıyla bayilerde

Giriş Tarihi: 4.4.2018
Lacivert ‘Mektup’ sayısıyla bayilerde
45'inci sayısında "" konusunu ele aldı. Nisan ayında pula bir ömür vermiş Ziya Ağaoğulları'nın röportajı yer alıyor. "" konusuna da değinen dergide Dr. Mesut Aytekin'le yeni medyanın gelişimi ve geleceği üzerine bir röportaj bulunuyor. Mektup dosyasında "Seyyar tekke ve medrese: mektup" başlığıyla Ekrem Demirli, "Mektupların izinde insan ve edebiyat" başlıklı yazısıyla Ahmet Edip Başaran yer alıyor. "Mini referandum" bölümünün bu ayki sorusu "En son ne zaman mektup yazdınız?" H. Sena , "3 Sütun" adlı köşesinde "Nedir sizin en sevdiğiniz?" sorusunu Görkem Yeltan'a, Yıldız Ramazanoğlu'na ve Suat Köçer'e soruyor.
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Lacivert ‘Mektup’ sayısıyla bayilerde
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