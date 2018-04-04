Lacivert ‘Mektup’ sayısıyla bayilerde

Lacivert
45'inci sayısında "Mektup
" konusunu ele aldı. Nisan ayında pula bir ömür vermiş Ziya Ağaoğulları'nın röportajı yer alıyor. "Yeni Medya
" konusuna da değinen dergide Dr. Mesut Aytekin'le yeni medyanın gelişimi ve geleceği üzerine bir röportaj bulunuyor. Mektup dosyasında "Seyyar tekke ve medrese: mektup" başlığıyla Ekrem Demirli, "Mektupların izinde insan ve edebiyat" başlıklı yazısıyla Ahmet Edip Başaran yer alıyor. "Mini referandum" bölümünün bu ayki sorusu "En son ne zaman mektup yazdınız?" H. Sena Kartal
, "3 Sütun" adlı köşesinde "Nedir sizin en sevdiğiniz?" sorusunu Görkem Yeltan'a, Yıldız Ramazanoğlu'na ve Suat Köçer'e soruyor.