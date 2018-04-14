Cannes’da yarışacak filmler belli oldu

FRANSA'DA bu yıl 71'incisi düzenlenecek Cannes Film Festivali'nde büyük ödül için yarışacak filmler belli oldu. 8-19 Mayıs arasında gerçekleşecek olan festivalin açılışı, Hollywood'un ünlü isimlerinden Penelope Cruz ve Javier Bardem'in rol aldığı İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin "Todos lo Saben" filmiyle yapılacak. Toplam 18 filmin yarışacağı festivalde, ülke dışına çıkmaları yasak olan "Three Faces" filminin İranlı yönetmeni Jafar Panahi ve "Leto" filminin Rus yönetmeni Kirill Serebrennikov'un filmleri de yarışacak. Tanınmış yönetmenlerin yanı sıra genç kuşak yönetmenlerin de yer alacağı festivalde, bugüne kadar sadece bir kadın yönetmen Altın Palmiye ödülü alırken bu yıl üç kadın yönetmen festivalde yarışacak.

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