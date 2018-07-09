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Opera Festivali kapanışı "Romeo ve Jüliet" ile yapıyor!

Ülkemizde opera ve bale sanatlarını toplumun tüm kesimlerinin yararına sunmak misyonuyla faaliyetlerini sürdüren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ve Türkiye’nin kültür sanat yaşamına destek vermek amacıyla dokuz yıl önce başlattığı ‘’9. ’’ bir dans şöleniyle sona eriyor.

Giriş Tarihi: 9.7.2018 15:47 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 15:48
Opera Festivali kapanışı Romeo ve Jüliet ile yapıyor!

büyük ilgi gören "9. " 2018 akşamı 'nda "Romeo ve Jüliet" Balesi ile Sona Erecek

İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin iki sezon boyunca sahnelediği "" adlı baleyi 10 Temmuz 2018 Salı günü saat 20.00'da, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda İstanbullu sanatseverlere bir ilk daha yaşatacak.

W. Shakespeare'in aynı adlı eserinin hikayesinden esinlenilerek sahneye uyarlanan "Romeo ve Juliet' balesini Armağan Davran ve Volkan Ersoy sahneye koydu. Çaykovski'nin müzikleri, muhteşem dekor ve kostümleri ile "Romeo ve Jüliet" beyaz balenin büyüsünü sergileyecek.

ŞİİRSEL GÜZELLİĞİ MÜZİK VE DANSLA BİRLEŞEN...

Müzik düzenlemelerini Tolga Taviş'in yaptığı eserin dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Gülay Korkut, ışık tasarımı Fuat Gök'e ait.

Başlıca rollerde sahneyi Boğaçhan Bozcaada, Burcu Olguner, Sertan Yetkinoğlu, Dolun Doyran, Doruk Demirdirek, Çağın Hazar Özideş, Çisil Soyöz Bozcaada, Sülün Duyulur, Neslihan Tarakçıoğlu, Bülent Özdemir, Göksu Kaçan, Güçlü Kılıç, Altan Kılınç paylaşıyorlar.

Şiirsel güzelliği müzik ve dansla birleşen "Romeo ve Juliet" balesinin konusu öykünün aslına sadık kalınarak anlatılmaktadır. Eserin konusu şöyle: Verona'nın iki ünlü ailesi Montague'ler ve Capulet'ler yıllardır birbirinin amansız düşmanıdır. Montague'lerden Romeo, Capulet'lerden Juliet'i görür ve iki genç birbirlerine çılgınca âşık olurlar... Bir rahibin yardımıyla gizlice nikâhlanırlar. Ancak iki aile arasındaki "kan davası" sürmektedir... Romeo, Juliet'in kuzenini öldürür ve prens tarafından Verona'dan uzaklaştırılır. Juliet, ailesi tarafından bir başkası ile evlendirilecekken uyuşturucu ilaç alarak ölmüş taklidi yapacaktır. Amacı Romeo gelene kadar ölü görünmek, sonra da onunla kaçmaktır... Ancak "Verona Aşıkları"nı acı ve mutsuzluk beklemektedir.

Festivali'nin biletleri Biletiva, Zorlu PSM ve Süreyya Operası gişelerinden satışa sunuldu.
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Opera Festivali kapanışı "Romeo ve Jüliet" ile yapıyor!
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