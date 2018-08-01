Dünyada bir ilk olacak 20 ülkeden 23 kişi katılıyor!

DENİZ RENKVEREN

Tüm dünyada Türk dili ve kültürünü tanıtan Yunus Emre Enstitüsü hem Türkiye'de hem de dünyada bir ilk olacak çok önemli bir projeye imza atıyor. Enstitü, İstanbul Şehir Üniversitesi ve Sinema Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, tüm dünyadan genç yönetmen, yapımcı ve senarist adayları için Türk Sineması Yaz Okulu düzenliyor. Pazartesi günü İstanbul Boğazı'nda düzenlenen açılış yemeğiyle tanıtılan programda aralarında ABD, Azerbaycan, Rusya, Mısır, Lübnan, Balkan ülkeleri ve İran'ın da olduğu 20 ülkeden 23 genç sinemacı, Türk sinemasına emek vermiş yapımcı, yönetmen, senarist, oyuncu ve akademisyenlerle buluşuyor. SABAH'ın sorularını yanıtlayan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, genç sinemacıların Türk kültürü ve tarihi mekânlarını çok kültürlü bir ortamda tanıma şansına sahip olacağını söyledi. Ateş, öğrencilerin çok sayıda filme konu olan İstanbul'da farklı dinlerin ve kültürlerin huzur içinde yaşadığını göreceklerini belirtti. Ateş ayrıca program kapsamında katılımcıların Gaziantep'in tarihini keşfetme ve kentteki 500 binden fazla Suriyelinin yerel halka barış içinde yaşadığını görme fırsatı yakalayacağını dile getirdi. Ateş, programın uzun vadede Türkiye'nin dünya nezdindeki imajına, Türk ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacağını vurguluyor. Dünyada bir ilk olma özelliğine sahip olan programa katılan öğrenciler Türkiye ile ortak yapımlara imza attığında Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenecek.

ÖNYARGILAR YIKILACAK

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, öğrencilerin İstanbul'u bizzat görerek önyargıları aşacağını ifade etti. Çelikcan, "Giderek çatışma iklimine doğru sürüklenen bir dünyada Türk düşmanlığı ve Müslüman düşmanlığı özellikle Batı ülkelerinde yaygınlaşıyor. Bu çatışmaları engellemenin yolu bu tür kültürel ilişkilerden geçiyor" diye konuştu.

'BİRBİRİMİZİ ANLAMAYA İHTİYACIMIZ VAR'

Projede yer alan ünlü yönetmen Derviş Zaim program hakkında, "Ülkenin temsili bakımından önemli bir katkı. Şu anda insanların en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri, birbirini anlamak, açıklamak değil. Kendini başkasının ayakkabılarının içine koyup onun ne hissetmeye çalışmak" ifadelerinde bulundu. Programa katılan Lübnanlı yönetmen adayı Mohamed Eskandarani, "Program gördüğüm en iyi programlardan biri. Çok sayıda yönetmen ve akademisyen eğitim verecek. Bu kadar çok usta isimle aynı programda bir araya gelmek çok büyük bir şans" dedi.

30 Temmuz - 12 Ağustos'ta tarihlerinde düzenlenen program kapsamında öğrencilerden İstanbul ve Türkiye hakkında deneyimlerini ve gözlemlerini içeren bir kısa film çekmesi istenecek. İlk üçe giren öğrenciler ödüllendirilecek.

TÜRKAN ŞORAY VE EDİZ HUN ÖĞRENCİLERLE BULUŞUYOR

İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos kampüsünde başlayan 2 haftalık programda katılımcılar Türk sinema tarihi, Türk filmi gösterimleri ve analizi, Türk sinema tarihinde dönüm noktaları ve daha birçok başlıkta, sinema tarihimizin önemli isimlerinden dersler alacak. Yaz okulu süresince Mimar Sinan Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü, Türker İnanoğlu Vakfı Sinema ve Tiyatro Müzesi, Türk Sineması Araştırmaları ve SEKA Film Stüdyoları'nın da aralarında olduğu çeşitli yerlere saha ziyaretleri gerçekleştirilecek. Ayrıca Türk sinemasının önemli filmlerinin gösterimi yapılacak. Yarın, Yeşilçam'ın usta isimlerinden Türkan Şoray ve Ediz Hun'un katılımlarıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek. Programa ABD, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Fas, Fransa, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İran, İtalya, Karadağ, Kosova, Lübnan, Macaristan, Mısır, Polonya, Romanya, Rusya ve Sırbistan olmak üzere 20 ülkeden 23 kişi katılıyor.