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(2 Ağustos 2018)

Bu hafta vizyonda 8 yer alacak.Birbirinde heyecanlı ve birbirinden renkli filmler sevdiklerinizle güzel vakit geçirmeniz için iyi bir fırsat olacaktır. arasında yabancı filmler ön plana çıkıyor. "Sıfırın Altında: Dağdaki Mucize" filmi bu hafta vizyona giren filmler arasında en dikkat çekeni. İşte bu hafta vizyona giren filmler ve vizyona giren filmlerin fragmanları...

Giriş Tarihi: 2.8.2018 11:47 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 11:48
Bu hafta vizyona giren filmler (2 Ağustos 2018)

CANAVAR GİBİ: TÜRK İŞİ FRANKEŞTAYN

Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn, dolandırıcı bir adam olan Gürbüz'ün bir mafya babası ile ters düştükten sonra başına gelenleri konu ediyor. İstanbul'un Balat ilçesinde yaşayan Gürbüz üç kâğıtçı ve dolandırıcılığı ile bilinir. Cep telefonu satışı yapan Gürbüz işlerini dalavere ile bir şekilde yoluna koyar. Fakat bu sefer sert kayaya çarpar. Gürbüz bir iş için mafya babası Sarı Kenan'dan yüklü miktarda para alır. Fakat işler yolunda gitmeyince parayı geriye ödeyemez ve Sarı Kenan ile ters düşer. Bu durum onun canına mal olur. Fakat onun macerası burada son bulmaz. Gürbüz'ün arkadaşı olan iki çatlak arkadaşlarını diriltmek için kolları sıvar ve şaşırtıcı bir şekilde bunu başarır. Hayata geri dönen Gürbüz ve çevresi için asıl macera bundan sonra başlar.

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Bu hafta vizyona giren filmler (2 Ağustos 2018)
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