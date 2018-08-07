Bozkırın Tezenesi için söylediler

Merhum bozlak ustası, "Bozkırın Tezenesi" lakaplı usta sanatçı Neşet Ertaş
'ı anmak için düzenlenen 2. Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali sona erdi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir
Valiliği, Kırşehir Belediyesi ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen organizasyon, ozanlar diyarı Kırşehir Cacabey meydanında yapıldı.
Etkinlik için Kırşehir'e gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, katıldığı söyleşide halk müziğinin usta isimleri ile birlikte Neşet Ertaş'ı anlattı. Söyleşi sonunda İbrahim Kalın, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Erol Parlak ile sahneye çıkarak bozlak ustası Neşet Ertaş'a ait üç türkü seslendirdi. Kalın, Ertaş'ın annesine yazdığı "Neredesin Sen" adlı türkü ile "Sen Benimsin" ve "Zorumuş Meğer" adlı türküleri saz çalarak seslendirdi. Salonda ayakta alkışlanan Kalın ve Parlak, Neşet Ertaş'ın fotoğraflarının yer aldığı serginin kurdelesini kesip sergiyi gezdiler.
Söyleşi sonrasında sahneye çıkan ve "Yaşam Boyu Onur Ödülü" alan Bedia Akartürk
canlı performansı ile salondan büyük alkış aldı. Ödül töreninde günün anısına Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İbrahim Kalın'a etkinliğe verdiği desteklerden dolayı saz hediye etti.
Festivalin son konserini ise Zara verdi. Yirmi yıldır profesyonel olarak sahnede olan sanatçıya konser sırasında Erol Parlak ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci tarafından "En İyi Halk Müziği Yorumcusu" ödülü verildi. Zara, "Kazandığım bütün başarılarda, girdiğim müzik sınavlarında ve yarışmalarda Neşet Ertaş türküsü okudum. Benim için onun ve Kırşehir'in yeri farklıdır" dedi.