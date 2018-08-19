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’ın ‘’sini kaybettik

MURAT ALHAN
MURAT ALHAN Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018
Yeşilçam’ın ‘Şişko Nuri’sini kaybettik
'ın emektar isimlerinden "" lakaplı 68 yaşındaki Sıtkı Sezgin, hayatını kaybetti.
Böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi sağlık sorunları bulunan Sezgin, bir süredir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Sezgin, müdahaleye rağmen hayata gözlerini yumdu. Sezgin'in cenazesi, yarın Büyük Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Derecik Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ünlü oyuncu, 10 yıldır, Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevinde yaşamını sürdürüyordu.
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Yeşilçam’ın ‘Şişko Nuri’sini kaybettik
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