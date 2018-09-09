Timur Selçuk’tan 50. yıl konseri

50. yılını kutlayan Timur Selçuk, en sevilen besteleri ve eşsiz yorumuyla seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı. İstanbul'da Most - Uniq konserleri kapsamında sevenleriyle buluşan Selçuk 2 saati aşkın süre sahnede kaldı. Selçuk "Ne güzel, yarım asırdır birlikteyiz. İnşallah 25 ya da 50 yıl sonra ben yoğun bakımda olduğumda benim için dua edersiniz. Havlu atmak yok arkadaşlar. Dik durmaya devam" dedi. Timur Selçuk, 'Aziz İstanbul' şarkısını seslendirirken babası Münir Selçuk'u anarak seyirciden büyük alkış aldı. Kızı Mercan Selçuk da sema gösterisi ile sahneye çıkarak seyirciye sürpriz yaşattı.

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